EÚ predĺžila mandát misií v Somálsku; pomôže Nigeru proti teroristom

Brusel 12. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ v pondelok v Bruseli predĺžili mandáty misií a operácií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v Africkom rohu a Somálsku. A zároveň odobrili zriadenie misie vojenského partnerstva na podporu Nigeru v boji proti tamojším teroristickým ozbrojeným skupinám. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Mandáty misie EÚ na budovanie civilných kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia), vojenskej výcvikovej misie EÚ v tejto krajine (EUTM Somalia) ako aj operácie námorných síl v Africkom rohu známej pod názvom ATALANTA, boli po dohode Rady EÚ pre zahraničné veci predĺžené do 31. decembra 2024.



Rozhodnutie bolo prijaté po strategickom preskúmaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ v Somálsku a Africkom rohu s cieľom upevniť a posilniť reakciu Únie v tejto oblasti, ako aj jej úlohu poskytovateľa námornej bezpečnosti.



Využitím úspechov pri potláčaní pirátstva pri pobreží Afrického rohu a Somálska sa upevnil celkový mandát operácie ATALANTA. S týmto mandátom má EÚ teraz lepšiu pozíciu na to, aby prispela k vykonávaniu zbrojného embarga OSN voči Somálsku, zníženiu obchodu s drogami, podpore prebiehajúceho boja proti teroristickej skupine aš-Šabáb a jej tokom financovania.



Operácia ATALANTA bude pokračovať vo svojich aktivitách na odrádzanie, prevenciu a potláčanie pirátstva a ozbrojených lúpeží na mori a rozšíri svoj geografický rozsah severne od Červeného mora, čo zabezpečí slobodu plavby a ochranu Svetového potravinového programu (WFP) a inej zraniteľnej lodnej dopravy do Somálska.



V Somálsku sa činnosť EÚ rozšírila na podporu budovania somálskych bezpečnostných síl a inštitúcií. S obnovenými mandátmi budú misie EÚ podporovať rozvoj kapacít a spôsobilostí somálskych bezpečnostných síl prostredníctvom strategického poradenstva a odbornej prípravy. EÚ chce posilniť aj somálsku kapacitu presadzovania námorného práva na federálnej a regionálnej úrovni v regiónoch Somaliland a Puntland a podporí pobrežnú stráž vo vlastníctve Somálska.



Misia EUMPM Niger zameraná na podporu Nigeru v boji proti teroristickým ozbrojeným skupinám posilní schopnosť nigerských ozbrojených síl reagovať na hrozby terorizmu a chrániť obyvateľstvo v súlade s ľudskými právami a medzinárodným humanitárnym právom.



Únia pomôže Nigeru zriadiť Centrum pre výcvik technikov ozbrojených síl, bude poskytovať poradenstvo a špecializovaný výcvik a podporí vytvorenie nového práporu komunikácie a podpory velenia.



Mandát tejto misie bude spočiatku trvať tri roky a suma na spoločné náklady na toto obdobie bude vo výške 27,3 milióna eur. Veliteľstvo misie sa bude nachádzať v Nigeri.



Všetky aktivity misií a operácií EÚ budú obsahovať aspekty medzinárodného humanitárneho práva, ľudských práv a budú predchádzať rodovo podmienenému násiliu, chrániť deti v ozbrojených konfliktoch a podporovať agendu žien, mieru a bezpečnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)