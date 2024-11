EÚ predĺžila mandát vojenskej misie na výcvik ukrajinských vojakov

Brusel 8. novembra (TASR) - Rada Európskej únie v piatok prijatím rozhodnutia predĺžila mandát vojenskej výcvikovej misie pre ukrajinských vojakov (EUMAM Ukraine) o ďalšie dva roky, a to do 15. novembra 2026, informuje TASR.



Na obdobie od 14. novembra tohto roka do 15. novembra 2026 EÚ vyčlenila na misiu takmer 409 miliónov eur. Tá zostáva kľúčovým nástrojom vojenskej podpory 27-členného bloku pre Ukrajinu, pričom jej hlavným cieľom je prispieť k posilneniu vojenských kapacít ukrajinských ozbrojených síl, píše sa v tlačovej správe Rady EÚ.



V súlade s rozhodnutím bude misia EUMAM Ukraine spolupracovať so Severoatlantickou alianciou (NATO), a to najmä s misiou Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU).



Rada EÚ prijala rozhodnutie o zriadení misie pôvodne na dva roky 17. októbra 2022. Doteraz sa podarilo vďaka misii vycvičiť približne 63.000 vojakov. V nasledujúcich mesiacoch do konca zimy Únia plánuje v členských štátoch pripraviť na boj s Ruskom ďalších 15.000 ukrajinských jednotiek.