EÚ predĺžila sankcie voči Číne v súvislosti s ujgurskou menšinou

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska únia v pondelok predĺžila sankcie voči Číne za porušovanie práv ujgurského obyvateľstva v regióne Sin-ťiang o ďalší rok - do decembra 2022. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Sankcie EÚ, ktoré boli prijaté ako súčasť širšieho balíka opatrení proti Líbyi, Rusku a Severnej Kórei, sa zameriavajú na jednotlivcov a subjekty "zodpovedné za vážne porušovanie ľudských práv v rôznych krajinách sveta".



EÚ zaviedla sankcie proti Číne v marci tohto roka. Išlo o prvé takéto opatrenia prijaté voči Pekingu za porušovanie ľudských práv od masakry na Námestí nebeského pokoja v roku 1989.



Osoby, ktorých sa sankcie týkajú, majú zakázané vycestovať do priestoru EÚ a ich aktíva v EÚ sú zmrazené. Čína už predtým prijala podobný zoznam sankcií voči niektorým poslancom Európskeho parlamentu a inštitúciám EÚ.



Diplomatická kríza vo vzájomných vzťahoch viedla k prerušeniu implementácie významnej investičnej dohody medzi EÚ a Čínou, ktorá bola dohodnutá v decembri minulého roku.



DPA pripomenula, že stovky moslimských Ujgurov v posledných rokoch vypovedali o tom, že boli zadržiavaní v pracovných táboroch v oblasti Sin-ťiang v rámci vládnej kampane na násilnú asimiláciu etnických menšín v Číne. Peking tieto obvinenia odmieta.



V júni tohto roka ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) informovala, že od roku poslali asi milión Ujgurov do centier, ktoré čínska vláda označila za "vzdelávacie". Podľa AI však tieto zariadenia možno opísať pojmom "zadržiavacie tábory".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)