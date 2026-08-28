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EÚ predĺžila pomoc Srbsku pri hasení požiarov, zasahujú aj Slováci
Slovenský modul leteckého hasenia dorazil do Srbska v sobotu 22. augusta.
Autor TASR
Brusel/Belehrad 28. augusta (TASR) - Európska únia predĺžila pomoc pri hasení rozsiahlych lesných požiarov v Srbsku do 5. septembra. V krajine zostávajú nasadené posádky štyroch vrtuľníkov zo Slovenska, Rumunska a Česka, ako aj pozemný hasičský tím z Rumunska. Požiare sa naďalej šíria a v zasiahnutých oblastiach sa očakáva silný vietor, oznámila v piatok Európska komisia (EK). Informuje o tom TASR.
„Tieto lesné požiare vytvárajú obrovský tlak na srbských hasičov a obce. V tomto náročnom období stojí Európa pevne pri Srbsku a jeho obyvateľoch. Naše tímy a vrtuľníky naďalej spolupracujú so srbskými záchranármi na potlačení požiarov. Je to európska solidarita v praxi a budeme naďalej poskytovať podporu podľa vývoja situácie,“ uviedla eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Rozsiahle požiare zasiahli prírodnú rezerváciu Deliblatska peščara (Deliblatská púšť) a ďalšie oblasti. Podľa údajov systému Copernicus k 26. augustu zhorelo približne 13.920 hektárov územia. Silný vietor by mohol situáciu naďalej komplikovať.
Srbsko požiadalo o pomoc v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v piatok 21. augusta. Európska únia následne zmobilizovala pomoc a európske vrtuľníky boli vo vzduchu za menej ako 24 hodín od prijatia žiadosti, uviedla EK vo vyhlásení.
EÚ zároveň 8. augusta aktivovala službu Copernicus pre núdzové riadenie, ktorá poskytuje satelitné mapovanie a analýzu zasiahnutých oblastí. Na mieste je aj styčný dôstojník, ktorý pomáha koordinovať činnosť srbských a zahraničných tímov.
Slovenský modul leteckého hasenia dorazil do Srbska v sobotu 22. augusta a bezprostredne po prílete sa zapojil do hasenia rozsiahleho lesného požiaru východne od Belehradu.
„Tieto lesné požiare vytvárajú obrovský tlak na srbských hasičov a obce. V tomto náročnom období stojí Európa pevne pri Srbsku a jeho obyvateľoch. Naše tímy a vrtuľníky naďalej spolupracujú so srbskými záchranármi na potlačení požiarov. Je to európska solidarita v praxi a budeme naďalej poskytovať podporu podľa vývoja situácie,“ uviedla eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Rozsiahle požiare zasiahli prírodnú rezerváciu Deliblatska peščara (Deliblatská púšť) a ďalšie oblasti. Podľa údajov systému Copernicus k 26. augustu zhorelo približne 13.920 hektárov územia. Silný vietor by mohol situáciu naďalej komplikovať.
Srbsko požiadalo o pomoc v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v piatok 21. augusta. Európska únia následne zmobilizovala pomoc a európske vrtuľníky boli vo vzduchu za menej ako 24 hodín od prijatia žiadosti, uviedla EK vo vyhlásení.
EÚ zároveň 8. augusta aktivovala službu Copernicus pre núdzové riadenie, ktorá poskytuje satelitné mapovanie a analýzu zasiahnutých oblastí. Na mieste je aj styčný dôstojník, ktorý pomáha koordinovať činnosť srbských a zahraničných tímov.
Slovenský modul leteckého hasenia dorazil do Srbska v sobotu 22. augusta a bezprostredne po prílete sa zapojil do hasenia rozsiahleho lesného požiaru východne od Belehradu.