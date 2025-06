EÚ predĺžila sankcie proti Rusku za anexiu Krymu do júna 2026

Luxemburg 16. júna (TASR) - Členské štáty v Rade Európskej únie v pondelok v Luxemburgu rozhodli o predĺžení hospodárskych sankcií uvalených na Rusko po anexii ukrajinského polostrova Krym a mesta Sevastopol. Zhodli sa, že režim sankcií predĺžia do 23. júna 2026. TASR o tom informuje podľa vyhlásenia Rady.



Reštriktívne opatrenia boli prvýkrát zavedené v júni 2014 a zahŕňajú zákaz dovozu tovarov pochádzajúcich z anektovaného Krymu a Sevastopola do EÚ a investícií do tamojšej infraštruktúry, finančných služieb a cestovného ruchu.



Sankcie dvadsaťsedmičky platia aj na vývoz tovarov a technológií na anektovaný Krym alebo ich využitie v sektore dopravy, telekomunikácií a energetiky a v energetickom priemysle pri vyhľadávaní, prieskumných vrtoch a ťažbe ropy, zemného plynu a nerastných surovín.



EÚ opakovane zdôraznila, že neuznáva a odsudzuje nezákonnú anexiu Krymu a Sevastopola ako porušenie medzinárodného práva, píše sa vo vyhlásení.



Od roku 2022 Rusko podľa vyhlásenia Rady EÚ naďalej porušuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny nevyprovokovanou a neopodstatnenou agresívnou vojnou. Európska únia zároveň opätovne potvrdila svoju pevnú podporu nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a záväzok dôsledne uplatňovať politiku neuznávania ruskej okupácie.