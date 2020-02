EÚ predĺžila sankcie voči Bielorusku o ďalši rok

Brusel 17. februára (TASR) - Reštriktívne opatrenia Európskej únie voči Bielorusku budú predĺžené o ďalší rok, a to do 28. februára 2021. Rozhodli o tom v pondelok v Bruseli európski diplomati na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci.



Medzi platné sankčné opatrenia patrí embargo na zbrane a tovary dvojakého využitia, čiže vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť na represie voči občanom, ako aj zmrazenie aktív a zákaz vycestovania do členských krajín EÚ pre štyri osoby. Ide o ľudí spájaných s doteraz nevyriešenými zmiznutiami dvoch opozičných politikov, jedného podnikateľa a jedného novinára v rokoch 1999 a 2000.



Rada ministrov zároveň predĺžila aj výnimku z reštriktívnych opatrení s cieľom umožniť vývoz biatlonového vybavenia a obmedzeného počtu športových zbraní na osobitné použitie do Bieloruska.



Sankcie EÚ voči Bielorusku boli zavedené v roku 2004 ako reakcia na zmiznutie štyroch osôb kritických voči vládnemu režimu. V roku 2011 boli prijaté ďalšie reštriktívne opatrenia proti tým, ktorí sa podieľali na porušovaní medzinárodných volebných noriem a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ako aj na zákrokoch proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii. V tom istom roku bolo zavedené aj zbrojné embargo.



Vo februári 2016 sa ministri zahraničných vecí EÚ rozhodli zrušiť reštriktívne opatrenia voči 170 fyzickým osobám a štyrom právnym subjektom, zostalo však zachované zbrojné embargo a sankcie z roku 2004 voči štyrom osobám.



Európski diplomati sa v pondelok rozhodli obnoviť zbrojné embargo voči Zimbabwe a na zoznam sankcií EÚ (zmrazenie aktív) do konca februára 2021 zaradili spoločnosť Zimbabwe Defense Industries (ZDI). Dôvodom je doteraz nevyšetrená úloha ozbrojených a bezpečnostných síl pri porušovaní ľudských práv v tejto africkej krajine. Podľa tlačovej správy Rady EÚ zbrojné embargo, ako aj zmrazenie aktív voči firme ZDI nemajú vplyv na pomoc EÚ zimbabwianskemu hospodárstvu, poskytovanie priamych zahraničných investícií a vzájomné obchodné vzťahy.



Rozhodnutia o sankciách voči Bielorusku a Zimbabwe nadobudnú účinnosť 18. februára po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)