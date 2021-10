EÚ predĺžila sankcie voči Islamskému štátu a al-Káide

Brusel/Luxemburg 18. októbra (TASR) - Rada ministrov zahraničných vecí EÚ predĺžila na svojom pondelňajšom zasadnutí v Luxemburgu o ďalších 12 mesiacov sankcie voči Islamskému štátu (IS), organizácii al-Káida a osobám, skupinám či podnikom, ktoré sú na nich napojené. Sankcie tak aktuálne platia do 31. októbra 2022.



V súčasnosti sa reštrikčné opatrenia v podobe zákazu cestovania do EÚ a zmrazenia majetku týkajú šiestich osôb. Okrem toho majú osoby a právne subjekty z EÚ naďalej zakázané sprístupňovať finančné prostriedky a hospodárske zdroje osobám, skupinám, podnikom a organizáciám spájaným s oboma uvedenými radikálnymi hnutiami.



Rada ministrov EÚ pripomenula, že právny režim EÚ umožňuje uložiť cielené reštriktívne opatrenia na tých, ktorí sa dopúšťajú teroristických činov, poskytujú podporu pre takéto činy a pomáhajú pri alebo sa zapájajú do náboru bojovníkov pre IS a al-Káidu a ich odnože.



Diplomati EÚ v pondelok potvrdili tiež pripravenosť Únie pokračovať - na základe obnoveného oprávnenia OSN - v operácii Althea v Bosne a Hercegovine.



Ministri zopakovali svoj jednoznačný záväzok pre napĺňanie perspektívy Bosny a Hercegoviny v EÚ ako jednotnej, zjednotenej a zvrchovanej krajiny. Zároveň odsúdili dlhotrvajúcu politickú krízu v tejto krajine i pokračujúce blokovanie fungovania tamojších štátnych inštitúcií.



Rada EÚ vyzvala všetkých politických lídrov, aby sa vzdali provokatívnej a rozdeľujúcej rétoriky či opatrení, vrátane spochybnenia územnej celistvosti krajiny, a vynaložili spoločné úsilie na splnenie 14 kľúčových priorít uvedených v stanovisku Európskej komisie k žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ z roku 2019.



Operácia Althea po strategických hodnoteniach z rokov 2017 a 2019 zamerala najmä na podporu a udržanie pokojného a bezpečného prostredia v Bosne a Hercegovine. Operácia pokračuje aj v implementácii ďalších úloh, ktoré vyplývajú zo Všeobecnej rámcovej dohody o mieri v tejto krajine, ako aj zo spoločného výcviku s ozbrojenými silami Bosny a Hercegoviny.



V neposlednom rade Rada ministrov vyzvala zodpovedné orgány, aby s podporou medzinárodného spoločenstva posilnili úsilie zamerané na odstraňovanie nadbytočnej munície, zbraní, výbušnín či mín v zamínovaných oblastiach.