Európska únia predlžila špecifické sankcie voči Iránu o ďalší rok

Brusel 15. júla (TASR) - Členské štáty Európskej únie (Rada EÚ) v pondelok predĺžili reštriktívne opatrenia voči Iránu spojené s vojenskou podporou pre ruskú vojnu proti Ukrajine a pre ozbrojené skupiny a subjekty na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora. Sankcie EÚ budú teraz v platnosti do 27. júla 2025, informuje bruselský spravodajca TASR.



Rada EÚ v správe pre médiá spresnila, že uvedené reštriktívne opatrenia sa budú aj naďalej každoročne prehodnocovať.



V súčasnosti sa sankčný režim voči Iránu vzťahuje na 12 fyzických osôb a deväť právnych subjektov. Sankcionované osoby a subjekty majú zmrazené aktíva v priestore EÚ a je zakázané poskytovať im finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje priamo či nepriamo alebo v ich prospech. Okrem toho sa na uvedené fyzické osoby vzťahuje zákaz cestovania do krajín EÚ.



Európska rada (summit EÚ) vo svojich záveroch z 21. a 22. marca 2024 vyzvala tretie strany vrátane Iránu, aby okamžite prestali poskytovať materiálnu podporu Rusku pre jeho útočnú vojnu proti Ukrajine. Lídri EÚ na aprílovom summite (17. - 18. 4.) zopakovali svoj záväzok prijať ďalšie sankcie voči Iránu, najmä v súvislosti s bezpilotnými vzdušnými prostriedkami a raketami.



V máji ministri členských krajín rozšírili rozsah právneho rámca EÚ pre sankcie aj vzhľadom na vojenskú podporu Iránu pre ruskú vojnu proti Ukrajine, a to tak, aby zahŕňal aj drony a rakety a tiež iránsky program pre bezpilotné lietadlá a rakety pomáhajúci ozbrojeným skupinám a subjektom na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora.



Členské štáty EÚ zároveň zakázali aj vývoz ďalších komponentov používaných pri vývoji a výrobe dronov z Únie do Iránu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)