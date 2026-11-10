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EÚ predĺžila výcvikovú misiu pre ukrajinskú armádu do novembra 2028
Rozhodnutie bolo prijaté po nedávnom strategickom preskúmaní činnosti misie.
Autor TASR
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Brusel 9. novembra (TASR) — Rada Európskej únie rozhodla o predĺžení mandátu výcvikovej vojenskej misie EÚ na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukraine) o ďalšie dva roky, a to do 15. novembra 2028. Na jej činnosť počas tohto obdobia vyčlenila takmer 300 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe pondelkového vyhlásenia Rady EÚ zverejneného na jej oficiálnej stránke.
Rozhodnutie bolo prijaté po nedávnom strategickom preskúmaní činnosti misie. Rada EÚ zároveň rozhodla o zriadení zastúpenia EUMAM priamo na Ukrajine. Jeho úlohou bude zabezpečovať priamu a efektívnu koordináciu s ukrajinskými vojenskými orgánmi, ozbrojenými silami Ukrajiny a medzinárodnými partnermi. EÚ tak bude môcť lepšie prispôsobovať výcvikové programy potrebám ukrajinskej armády.
Mandát misie bol doplnený aj o ustanovenia týkajúce sa zapracovania poznatkov získaných na bojisku a posilnenia vojenského výcviku v súlade s potrebami Ukrajiny v oblasti obrany.
Misia EUMAM Ukraine patrí medzi hlavné nástroje vojenskej podpory EÚ pre Kyjev. Jej cieľom je posilňovať vojenské spôsobilosti ukrajinských ozbrojených síl.
Rada EÚ prijala rozhodnutie o zriadení misie pôvodne na dva roky 17. októbra 2022. Odvtedy absolvovalo výcvik na žiadosť Ukrajiny viac ako 100.000 príslušníkov jej ozbrojených síl. Výcvik zahŕňa individuálnu, kolektívnu aj špecializovanú prípravu na území členských štátov EÚ. Misia zároveň koordinuje a zosúlaďuje výcvikové programy jednotlivých členských krajín.
Už skôr bolo oznámené, že Holandsko, Nemecko, Írsko, Dánsko a Luxembursko budú financovať modernizáciu dvoch vojenských výcvikových stredísk nachádzajúcich sa na Ukrajine.
Rozhodnutie bolo prijaté po nedávnom strategickom preskúmaní činnosti misie. Rada EÚ zároveň rozhodla o zriadení zastúpenia EUMAM priamo na Ukrajine. Jeho úlohou bude zabezpečovať priamu a efektívnu koordináciu s ukrajinskými vojenskými orgánmi, ozbrojenými silami Ukrajiny a medzinárodnými partnermi. EÚ tak bude môcť lepšie prispôsobovať výcvikové programy potrebám ukrajinskej armády.
Mandát misie bol doplnený aj o ustanovenia týkajúce sa zapracovania poznatkov získaných na bojisku a posilnenia vojenského výcviku v súlade s potrebami Ukrajiny v oblasti obrany.
Misia EUMAM Ukraine patrí medzi hlavné nástroje vojenskej podpory EÚ pre Kyjev. Jej cieľom je posilňovať vojenské spôsobilosti ukrajinských ozbrojených síl.
Rada EÚ prijala rozhodnutie o zriadení misie pôvodne na dva roky 17. októbra 2022. Odvtedy absolvovalo výcvik na žiadosť Ukrajiny viac ako 100.000 príslušníkov jej ozbrojených síl. Výcvik zahŕňa individuálnu, kolektívnu aj špecializovanú prípravu na území členských štátov EÚ. Misia zároveň koordinuje a zosúlaďuje výcvikové programy jednotlivých členských krajín.
Už skôr bolo oznámené, že Holandsko, Nemecko, Írsko, Dánsko a Luxembursko budú financovať modernizáciu dvoch vojenských výcvikových stredísk nachádzajúcich sa na Ukrajine.