EÚ predĺžila zákaz vývozu vakcín určených pre členské krajiny

Brusel 11. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že z dôvodu pretrvávajúcich omeškaní niektorých dodávok vakcín proti COVID-19 sa rozhodla až do konca júna predĺžiť dočasný mechanizmus transparentnosti a autorizácie pre vývoz vakcín dohodnutých pre krajiny Európskej únie.



Komisia aktivovala mechanizmus, ktorý európskym orgánom umožňuje monitorovať a zakázať vývoz vakcín vyrobených v členských krajinách EÚ, 29. januára a mal pôvodne platiť do 12. marca.



Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol, že prvé týždne uplatňovania tohto nástroja ukázali, že nedošlo k narušeniu obchodných tokov, čoho sa mnohí obávali. "Od zavedenia mechanizmu boli zásielky vakcín povolené do viac ako 30 krajín. To potvrdzuje, že aj počas veľmi kritickej zdravotnej situácie EÚ vyvinula značné úsilie, aby bola spoľahlivým a zodpovedným obchodným partnerom," uviedol Dombrovskis.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová zopakovala, že exekutíva EÚ očakáva, že spoločnosti, s ktorými podpísala dohody o dodávkach vakcín, budú plniť svoje povinnosti voči občanom EÚ. Pripomenula, že nie všetci výrobcovia vakcín dodržiavajú dohody s EÚ, hoci dostali finančnú zálohu aj na to, aby bola umožnená dostatočná výroba očkovacích látok.



Komisia upozornila, že EÚ je naďalej popredným poskytovateľom vakcín na celom svete. Za šesť týždňov existencie mechanizmu transparentnosti a autorizácie bolo schválených 249 žiadostí o vývoz vakcín do 31 rôznych krajín v celkovej výške vyše 34 miliónov dávok, pretože neboli ohrozené zmluvné záväzky medzi EÚ a výrobcami vakcín. Nebolo vyhovené iba jednej žiadosti o vývoz.



Medzi hlavné vývozné destinácie vakcín z EÚ patria Spojené kráľovstvo (približne 9,1 milióna dávok), Kanada (3,9 milióna), Mexiko (3,1 milióna), Japonsko (2,7 milióna), Saudská Arábia (1,4 milióna), Hongkong (1,3 milióna), Singapur (1 milión), USA (1 milión), Čile (0,9 milióna) a Malajzia (0,8 milióna).



Mechanizmus vývozného povolenia sa vzťahuje iba na vývoz vakcín od spoločností, s ktorými EÚ uzavrela dohody o predbežnom nákupe, zaväzujúce výrobcov dodávať do členských štátov Únie vopred dohodnutý počet vakcín. Mechanizmus ustanovuje povolenia na vývoz vakcín proti COVID-19 mimo EÚ, pričom EK z tohto mechanizmu vylúčila dodávky vakcín pre humanitárnu pomoc, dodávky určené pre krajiny susediace s Úniou a pre chudobnejšie krajiny sveta v rámci nástroja COVAX.



Komisia doteraz podpísala dohody o predbežnom nákupe so šiestimi výrobcami - AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech/Pfizer, CureVac a Moderna -, čím dopredu zabezpečila prístup k 2,6 miliardy dávok vakcín. Rokovania pokračujú s ďalšími dvoma farmaceutickými spoločnosťami.











