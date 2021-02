EÚ predstavila hlavné piliere a ciele plánu boja proti rakovine

Brusel 3. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu, v predvečer Svetového dňa boja proti rakovine, predstavila európsky plán boja proti tejto zhubnej chorobe.



Nový prístup EÚ k prevencii, liečbe a starostlivosti je založený na nových technológiách, výskume a inováciách. Plán boja sa zameria na celý cyklus choroby, od prevencie až po zvýšenie kvality života pacientov s rakovinou a tých, ktorí chorobu prekonali.



V roku 2020 bolo v krajinách EÚ diagnostikovaných 2,7 milióna ľudí s rakovinou a 1,3 milióna ľudí tejto chorobe podľahlo.



Boj proti rakovine bude podporovaný akciami zo všetkých oblastí politiky od zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej politiky a rovnosti cez marketing, poľnohospodárstvo, energetiku, životné prostredie až po klímu, dopravu a kohéznu a daňovú politiku.



Plán je štruktúrovaný do štyroch kľúčových oblastí:



a) prevencia;

b) včasné odhalenie;

c) liečba;

d) zlepšenie kvality života pacientov.



Má desať hlavných iniciatív a viacero podporných akcií. EK na tento účel vyčlenila štyri miliardy eur, a to aj z programov EU4Health, Horizon Europe a Digital Europe.



Prevencia má byť posilnená prostredníctvom opatrení zameraných na rizikové faktory, ako je tabak (do roku 2040 by tabak malo užívať menej ako päť percent populácie), konzumácia alkoholu, znečistenie životného prostredia a nebezpečné látky. V záujme prevencie rakoviny spôsobenej infekciami hovorí Európska komisia o potrebe zaočkovať najmenej 90 percent cieľovej populácie dievčat v EÚ a do roku 2030 výrazne zvýšiť zaočkovanosť chlapcov.



Včasné odhalenie rakoviny má byť zaistené zlepšením prístupu, kvality a diagnostiky a podporou členských štátov na to, aby 90 percent populácie využilo do roku 2025 nárok na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka.



V oblasti diagnostiky a liečby chce EK zaistiť, aby do roku 2030 malo 90 percent pacientov prístup do národných komplexných onkologických centier prepojených prostredníctvom novej siete EÚ. Do konca roku 2021 bude spustená iniciatíva "Diagnostika a liečba rakoviny pre všetkých", ktorá má pomôcť zlepšiť prístup k inovatívnej diagnostike a liečbe rakoviny. Európska iniciatíva na porozumenie rakovine (UNCAN.eu) pomôže rizikovým osobám identifikovať hrozbu bežných druhov rakoviny.



Zlepšenie kvality života pacientov a osôb, ktoré prekonali rakovinu, vrátane rehabilitácie, má podporiť iniciatíva "Lepší život pre pacientov s rakovinou". Bude zameraná aj na riziká možného návratu nádorov a na opatrenia na podporu sociálnej integrácie a reintegrácie na pracovisku.



Komisia zriadi Znalostné centrum pre rakovinu, ktoré bude koordinovať vedecké a technické iniciatívy súvisiace s rakovinou na úrovni EÚ. Bude založená aj Európska iniciatíva pre zobrazovanie rakoviny, ktorá podporí vývoj počítačom podporovaných nástrojov na zlepšenie personalizovanej medicíny. Iniciatíva "Pomáhame deťom s rakovinou" má zase zaistiť prístup detí k rýchlej a optimálnej detekcii, diagnostike, liečbe a starostlivosti.



V roku 2021 sa zriadi aj Register nerovností rakoviny, ktorého cieľom je identifikovať trendy, rozdiely a nerovnosti medzi členskými štátmi a regiónmi.











