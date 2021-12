Európska únia bude vedieť reagovať na nátlak zo strany tretích krajín

Brusel 8. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla v stredu nový nástroj, ktorý chce využívať proti hospodárskemu nátlaku zo strany tretích krajín. Podľa Komisie sa EÚ a jej členské štáty v posledných rokoch stali viackrát cieľom úmyselného hospodárskeho tlaku.



Nástroj z dielne eurokomisie má odrádzať tretie krajiny od hrozieb obmedziť obchod či investície s cieľom dosiahnuť zmenu politiky Únie v takých oblastiach, ako je zmena klímy, zdaňovanie alebo bezpečnosť potravín.



Tento "nástroj proti nátlaku" je navrhnutý tak, aby prvým krokom bola snaha o dialóg, pričom skutočné protiopatrenia zo strany EÚ by boli až poslednou možnosťou.



Niektoré krajiny proti EÚ používajú obchodné protekcionistické nástroje, ďalšie krajiny vykonávajú selektívne hraničné kontroly alebo kontroly bezpečnosti potravín pri tovare z konkrétnej krajiny Únie či bojkotujú tovar určitého pôvodu. Cieľom je podľa Komisie zachovať legitímne právo EÚ a jej členských štátov voliť si svoju politiku a zároveň zabrániť závažnému zasahovaniu do zvrchovanosti Únie alebo jej členských štátov.



Výkonný podpredseda EK pre obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol, že v čase rastúceho geopolitického napätia sa obchod čoraz častejšie zneužíva ako zbraň. "EÚ a jej členské štáty sa stávajú terčom hospodárskeho zastrašovania. Potrebujeme vhodné nástroje, aby sme na to vedeli reagovať. Týmto návrhom vysielame jasný signál, že EÚ bude rozhodne brániť svoje záujmy," vyhlásil Dombrovskis.



Ak daná krajina hospodárske zastrašovanie neukončí, nový nástroj umožní Únii rýchlo a účinne reagovať, napríklad zavedením ciel a obmedzením dovozu, investícií, ale aj prístupu na vnútorný trh EÚ.



Návrh EK ešte musí prerokovať a schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Okrem toho v nasledujúcich dvoch mesiacoch môžu zainteresované strany a občania členských krajín poskytnúť ďalšiu spätnú väzbu, o čom bude eurokomisia informovať Radu EÚ a europarlament.



spravodajca TASR Jaromír Novak