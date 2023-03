EÚ predstavila pravidlá o povinnosti ponúknuť opravu výrobkov

Brusel 22. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila nové pravidlá, v rámci ktorých budú musieť výrobcovia zákazníkom ponúknuť opravu pokazených výrobkov. Týmto krokom by sa malo znížiť množstvo produkovaného odpadu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Európska únia odhaduje, že v jej členských štátoch sa každoročne vyhodí až 35 miliónov ton odpadu pochádzajúceho z umývačiek riadu, televízorov a mobilných telefónov, ktoré sú ešte prevádzkyschopné. Spotrebitelia zároveň každý rok minú 12 miliárd eur na to, aby si za vyhodené zariadenia kúpili náhrady.



V rámci nového návrhu EK budú musieť výrobcovia ponúkať opravu tovarov v záručnej lehote, a to v rovnakej alebo menšej finančnej hodnote, ako nový náhradný výrobok.



Spotrebitelia tiež budú mať právo dožadovať sa opravy pokazených produktov, ak to je možné, do desiatich rokov od zakúpenia výrobku, pričom nebude záležať na tom, či je v záručnej lehote.



"Je potrebné, aby si spotrebitelia svoje výrobky mohli dať dať ľahšie opraviť a menej tak nakupovali," povedal eurokomisár Didier Reynders. Dodal, že tento krok pomôže životnému prostrediu s "obmedzovaním odpadu, emisií skleníkových plynov a (nových) zdrojov".



Pravidlo desiatich rokov sa bude vzťahovať aj na výrobky, ktoré podliehajú požiadavkám EÚ o opraviteľnosti, pričom do tejto kategórie by v najbližšom období mali pribudnúť i telefóny a tablety. Nové pravidlá tiež počítajú s vytvorením online databázy, v ktorej bude zoznam opravárov.



O navrhovanom zákone bude pred schválením a uvedením do platnosti rokovať Európsky parlament (EP) i členské štáty Únie.



Agentúra AFP pripomína, že spotrebiteľské organizácie a bojovníci za ochranu životného prostredia už dlho žiadali o sprísnenie nariadení, aby tak zaistili, že výrobcovia ponúknu jednoduchšie možnosti opravy tovarov. Riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) Monique Goyensová dodala, že Brusel by tiež mal v prípade produktov, ktoré sú určené na dlhoročné používanie, predĺžiť zákonnú záruku, ktorá je v súčasnosti dva roky.