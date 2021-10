EÚ predstavila správu o procese rozširovania o štáty západného Balkánu

Štrasburg 19. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok v Štrasburgu predstavila výročnú správu o procese rozširovania EÚ, ktorá sa týka krajín západného Balkánu a vzťahov s Tureckom s dôrazom na nevyhnutné reformy.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pléne Európskeho parlamentu (EP) upozornil, že podľa novej metodiky zabodujú krajiny, ktoré dôslednejšie zavádzajú reformy.



Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi pri predstavení správy upozornil, že politika rozšírenia je "geostrategickou investíciou do mieru, stability, bezpečnosti a hospodárskeho rastu na európskom kontinente". Spomenul tiež finančnú pomoc vo výške takmer 30 miliárd eur, ktorou tieto krajiny EÚ podporuje cez nástroj predvstupovej pomoci (IPA III).



Čierna Hora musí podľa EK pridať v oblasti slobody prejavu a slobody médií a tiež v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Pritom by mala zachovať doterajšie výsledky reformy súdnictva.



Srbsko musí urýchliť a prehĺbiť reformy v prospech nezávislosti súdnictva, boja proti korupcii, slobody médií a boja proti organizovanej kriminalite. Krajina si má tiež osvojiť pohľad medzinárodných súdnych orgánov na vojnové zločiny. Tempo prístupových rokovaní bude závisieť aj od pokroku v normalizácii vzťahov s Kosovom. Belehrad sa tiež musí viac zosúladiť so zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ.



Komisia skonštatovala, že Albánsko a Severné Macedónsko spĺňajú podmienky na začatie prístupových rokovaní a obe krajiny napredujú na ceste reforiem. Potrebné je však doriešiť bilaterálne problémy medzi Bulharskom a Severným Macedónskom. EK odporúča, aby sa prvé medzivládne konferencie s oboma krajinami uskutočnili ešte do konca tohto roka.



Bosna a Hercegovina podľa správy zlyháva v zavádzaní konkrétnych opatrení. Tamojšie politické prostredie je polarizované a plné nekonštruktívnych sporov, ktoré bránia pokroku vo viac než desiatke kľúčových priorít.



Komisia ocenila, že Kosovo po predčasných parlamentných voľbách z februára 2021 má vládu s jasnou parlamentnou väčšinou. Zásadná však bude implementácia odporúčaných reforiem, ako aj normalizačná dohoda so Srbskom. Správa EK vyzýva Belehrad a Prištinu, aby sa konštruktívne zapojili do dialógu, ktorý sprostredkúva Josep Borrell a osobitný vyslanec EÚ Miroslav Lajčák.



EK upozornila, že dialóg o právnom štáte a základných právach je neoddeliteľnou súčasťou vzťahov medzi EÚ a Tureckom, avšak Ankara neberie na vedomie znepokojenie Únie z pokračujúceho zhoršovania zásad právneho štátu, základných práv a nezávislosti súdnictva. Rokovania o členstve Turecka v EÚ, ktoré začali v roku 2005, sú momentálne zmrazené.



Turecko je kľúčovým partnerom EÚ v oblastiach migrácie, boja proti terorizmu, hospodárstva a obchodu, energetiky a dopravy. Brusel privítal uvoľnenie vzťahov s Ankarou, avšak v prípade nových jednostranných krokov alebo provokácií v rozpore s medzinárodným právom je EÚ odhodlaná využiť všetky nástroje na obranu svojich záujmov. Podľa správy EK by Turecko malo aktívne podporovať rokovania o spravodlivom urovnaní cyperskej otázky v rámci OSN.