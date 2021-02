EÚ predvoláva svojho veľvyslanca na Kube, aby vysvetlil list Bidenovi

Brusel 27. februára (TASR) - Európska únia si v sobotu predvolala svojho veľvyslanca na Kube Alberta Navarra, aby prišiel do Bruselu a vysvetlil obsah listu, v ktorom amerického prezidenta Joea Bidena žiadal o zrušenie hospodárskeho embarga voči Kube a začiatok normalizácie vzťahov s touto krajinou, informovala agentúra AP.



Hovorca Európskej komisie Peter Stano povedal, že Navarra požiadali, aby prišiel do Bruselu s cieľom "poskytnúť vysvetlenie". EÚ veľvyslanca podľa Stana požiadala aj o písomné stanovisko.



Skupina 16 poslancov Európskeho parlamentu v predchádzajúcich dňoch šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella vyzvala, aby Navarra odvolal za údajnú podporu komunistického režimu na Kube.



"Chceme vyjadriť svoje počudovanie a nesúhlas s týmto neobvyklým opakovaným konaním veľvyslanca Alberta Navarra... a žiadame jeho okamžitú výmenu," uvádza sa v liste zo stredy, ktorý podpísali poslanci z Európskej ľudovej strany, strany Obnovme Európu a skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov.



"Dalo by sa povedať, že náš veľvyslanec v Havane zaujal politické pozície v súlade s režimom, ktorý nerešpektuje ľudské práva a zásady plurality. Správa sa skôr ako politický líder, a nie ako diplomatický zástupca," uviedli signatári.