EÚ presadila nulovú sadzbu DPH pri nákupe testov a vakcín

Brusel 8. decembra (TASR) – Európska komisia presadila nové opatrenia, ktoré členským štátom umožnia oslobodiť nemocnice, lekárov a jednotlivcov v EÚ od dane z pridanej hodnoty pri nákupe vakcín proti koronavírusu a testovacích súprav. Uvádza sa to v utorkovom vyhlásení eurokomisie.



Nové pravidlá sa zakladajú na návrhu EK z 28. októbra a všetky členské štáty EÚ ich prijali jednomyseľne. Ich cieľom je zabezpečiť jednoduchší a lacnejší prístup k nástrojom na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorenia COVID-19.



Príslušná dohoda medzi inštitúciami EÚ pomôže zaistiť to, aby sa vakcíny proti novému typu koronavírusu dali v celej Únii nakupovať bez DPH, pričom lacnejšie budú vakcíny aj testovacie súpravy.



Vďaka týmto opatreniam budú môcť členské krajiny EÚ zaviesť dočasné oslobodenie od DPH v prípade vakcín a testovacích súprav, ktoré sa predávajú nemocniciam, lekárom a jednotlivcom, ako aj v prípade úzko súvisiacich služieb.



Momentálne môžu členské štáty uplatňovať znížené, ale nie nulové sadzby DPH na predaj vakcín, pričom znížené sadzby sa nevzťahujú na testovacie súpravy. Komisia v tejto súvislosti pripomenula, že intenzívne pripravuje nasadenie nových vakcín v EU. Prvé z úspešne testovaných vakcín čakajú na schválenie ich uvedenia na jednotný trh zo strany Európskej agentúry pre lieky.



Aby mohli členské štáty okamžite konať, nové pravidlá pre DÝH sa budú uplatňovať odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. V platnosti zostanú do konca roka 2022 alebo dovtedy, kým sa nedosiahne nová medziinštitucionálna dohoda o návrhu nových pravidiel pre sadzby DPH.