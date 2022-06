EÚ preskúma štatút kandidátskej krajiny pre Bosnu a Hercegovinu

Brusel 24. júna (TASR) - Vedúci predstavitelia Európskej únie sa vo štvrtok dohodli, že zvážia možnosť udelenia štatútu kandidátskej krajiny Bosne a Hercegovine na členstvo v tomto bloku.



Uviedol to predseda Európskej rady Charles Michel po tom, ako v tomto úsilí pokročili Ukrajina a Moldavsko.



Bosna podala oficiálnu žiadosť o vstup do EÚ v roku 2016, ale zostala na úrovni "potenciálneho kandidáta", keďže nedosiahla pokrok v oblasti reforiem požadovaných Bruselom.



Michel uviedol, že výkonný orgán EÚ (Európska komisia) teraz vypracuje správu o tom, či je Bosna bližšie k splneniu príslušných podmienok, informuje tlačová agentúra AFP.



"Povedali sme, že sme pripravení rozhodnúť o štatúte kandidátskej krajiny s prihliadnutím na závery tejto správy," povedal Michel na summite lídrov EÚ.



Niekoľko členských štátov EÚ, ktoré podporujú kandidatúru Bosny, sa vyslovilo za udelenie štatútu kandidátskej krajiny vzhľadom na rozhodnutie Bruselu otvoriť dvere Ukrajine a Moldavsku.



Ostatní sú však veľmi skeptickí, pokiaľ ide o pokrok, ktorý táto balkánska krajina dosahuje, keďže zápasí s politickou krízou vyvolávajúcou obavy, že by sa mohla rozpadnúť.