EÚ previezla už vyše 3000 pacientov z Ukrajiny do európskych nemocníc

Brusel 15. januára (TASR) - Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo do európskych nemocníc prevezených viac než 3000 ukrajinských pacientov. V pondelok to potvrdila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že EÚ od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine koordinuje pravidelné lekárske evakuácie ukrajinských pacientov - či už chronicky chorých alebo zranených. Do polovice januára 2024 bolo viac ako 3000 ukrajinských pacientov prevezených do nemocníc po celej Európe prostredníctvom mechanizmu v oblasti civilnej ochrany EÚ.



Doteraz najväčšia operácia na evakuáciu pacientov v histórii EÚ bola spustená v marci 2022 a na starosti ju malo Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) patriace pod eurokomisiu.



Pacienti z Ukrajiny boli prevezení na ošetrenie do nemocníc v 22 európskych krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.



Evakuácie podporuje lekárske centrum EU Medevac Hub v poľskom Rzeszówe, kde je pre pacientov zaistená neustála ošetrovateľská starostlivosť. Toto centrum slúži ako prestupová stanica pre pacientov, ktorí boli prepravení z Ukrajiny do Poľska po zemi a ktorí sú potom letecky prepravovaní do nemocníc po celej Európe.



EuroKomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová v správe pre médiá uviedla, že k dnešnému dňu bolo 3000 ukrajinských pacientov, ktorí potrebovali naliehavé lekárske ošetrenie, úspešne prevezených do nemocníc po celej Európe "vďaka štedrosti, solidarite a spolupráci 22 krajín prostredníctvom mechanizmov solidarity EÚ". Spresnila, že Ukrajina a jej obyvatelia sa môžu spoľahnúť na podporu EÚ tak dlho, ako to bude potrebné.



Podľa slov eurokomisára pre krízové riadenie Janeza Lenarčiča Rusko pokračuje v bezohľadných útokoch na ukrajinskú civilnú infraštruktúru vrátane nemocníc, a preto poskytovanie núdzovej pomoci Ukrajine a "spoločné zachraňovanie životov" je veľmi dôležité.