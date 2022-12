EÚ prezradí, ako chce pretaviť vízie občanov na konkrétne kroky

Brusel 1. decembra (TASR) - Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia v piatok na pôde europarlamentu v Bruseli zorganizujú podujatie zamerané na poskytnutie spätnej väzby pre občanov v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE). Eurokomisia vo štvrtok spresnila, že predstaví možnosti, ako meniť vízie občanov na konkrétne kroky, informuje spravodajca TASR.



Komisiu by na tomto podujatí mali zastupovať jej traja podpredsedovia, ktorí sa na prácach CoFoE aktívne zúčastňovali – Věra Jourová, Dubravka Šuicová a Maroš Šefčovič.



Na piatkovom podujatí budú mať všetky tri inštitúcie EÚ príležitosť vysvetliť, ako nadviazali na návrhy vyplývajúce z konferencie, a vymeniť si názory s občanmi, ktorí sa zúčastnili na európskych a vnútroštátnych panelových diskusiách.



Komisia pripomenula, že od ukončenia konferencie (9. mája) všetky tri euroinštitúcie pracovali na tom, aby splnili svoj záväzok zrealizovať návrhy konferencie v súlade so svojimi právomocami podľa zmlúv o EÚ.



Celkom 49 návrhov CoFoE obsahuje viac ako 320 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich tém založených na odporúčaniach európskych a vnútroštátnych panelových diskusií občanov, ako aj príspevkoch z vnútroštátnych podujatí, mnohojazyčnej digitálnej platformy a diskusií v rámci deviatich tematických pracovných skupín a plenárneho zasadnutia.



Komisia už na závery konferencie reaguje v rámci prebiehajúcich iniciatív v oblasti klímy, obehového hospodárstva, globálnej stratégie EÚ v oblasti zdravia, celoeurópskej stratégie vytvárania lepšieho internetu pre deti či akčného plánu pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ. Niektoré iniciatívy, napríklad nový pakt o migrácii a zákon o slobode médií, sú vo fáze schvaľovania europarlamentom a Radou EÚ.



Ďalšie opatrenia ešte len plánuje, napríklad revíziu právnych predpisov o životných podmienkach zvierat či iniciatívu v oblasti duševného zdravia.



Pracovný program eurokomisie na rok 2023 vychádza z vízie sformulovanej v záveroch CoFoE.



Komisia oznámila, že takisto vyvíja nový interaktívny nástroj na zapojenie občanov do tvorby európskej politiky. Tento online nástroj zhromaždí na jednotnom kontaktnom mieste všetky kanály, ktoré majú občania k dispozícii: verejné konzultácie, európsku iniciatívu občanov a novú mnohojazyčnú platformu.



Na podujatí v Bruseli sa zúčastnia aj slovenskí občania, ktorí boli zapojení do panelových diskusií, a tiež zástupcovia parlamentného výboru pre európske záležitosti.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)