EÚ počas Svetového dňa bez tabaku upozornila na riziká fajčenia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Brusel 31. mája (TASR) - Užívaniu tabaku môžeme pripísať najväčšie množstvo odvrátiteľných úmrtí. Upozornila na to v pondelok Európska komisia (EK) pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý pripadá na 31. mája.Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová pri tejto príležitosti uviedla, že fajčenie je hlavnou príčinou jedného z typov rakoviny, ktorému sa dá predísť.Kyriakidisová na Twitteri napísala, že bez tabaku by sa dalo vyhnúť deviatim z desiatich prípadov rakoviny pľúc." opísala situáciu komisárka.Pandémia ochorenia COVID-19 podľa jej vyjadrení poukázala na zraniteľnosť fajčiarov, ktorí majú až o 50 percent vyššie riziko vzniku závažných chorôb a úmrtí na koronavírus. To spôsobilo, že milióny z nich chcú prestať fajčiť." napísala." vysvetlila komisárka.Podľa jej slov treba zintenzívniť úsilie a zaistiť prísnejšie presadzovanie právnych predpisov EÚ o tabaku, najmä v súvislosti s predajom tabakových výrobkov maloletým osobám a kampaní zameraných na zákaz fajčenia.