EÚ pri spomienke na obete totality poukazuje na vojnu na Ukrajine

Brusel 22. augusta (TASR) - Mier v Európe nemožno považovať za samozrejmosť, čoho dôkazom je aj súčasná vojenská agresia Ruska voči Ukrajine. Uviedla to v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová s odkazom na Celoeurópsky deň spomienky na obete všetkých totalitných a autoritatívnych režimov. Informuje o tom spravodajca TASR z Bruselu.



Hlavným zmyslom dňa spomienky na obete stalinizmu a nacizmu, ktorý si Európa pripomína 23. augusta, je zachovať spomienku na tých, ktorí trpeli v rukách totalitných a autoritárskych režimov v Európe, a vzdať hold tým, ktorí bojovali za lepšiu budúcnosť. Prvýkrát si tento deň obyvatelia európskeho kontinentu pripomenuli v roku 2009.



"Dňa 23. augusta si uctievame pamiatku obetí totalitných a autoritárskych režimov v Európe a mimo nej. V deň 83. výročia podpísania paktu Ribbentrop – Molotov má tento dátum mimoriadny význam. Tento rok Putin priniesol hrôzy vojny späť do Európy spolu s pripomenutím, že mier nemožno považovať za samozrejmosť," uviedla von der Leyenová vo svojom vyhlásení.



Podľa jej slov bolestivá spomienka na minulosť nie je len "spomienkou vzdialenou", ale nachádza ozvenu v nezákonnej a neopodstatnenej vojne Ruska proti Ukrajine.



Šéfka exekutívy EÚ spresnila, že sa treba inšpirovať odvahou tých, ktorí sa v minulosti postavili nespravodlivosti, a vyjadriť úctu a podporu mnohým mužom a ženám, ktorí sú dnes nútení urobiť to znova.



"Ukrajinský ľud kladie svoje životy za ochranu hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia. Dnes viac ako kedykoľvek predtým stojíme jednotne proti ruskej štátom riadenej propagande, ktorá prekrúca dejiny, šíri konšpirácie a trestá tých, ktorí sú proti," opísala situáciu von der Leyenová. A dodala, že Európska komisia bude odhodlane pokračovať vo svojej práci v boji proti dezinformáciám a zabezpečí, aby sa nezabudlo na tých, ktorí stáli proti totalite.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)