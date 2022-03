EÚ: Pri utečencoch z Ukrajiny a Sýrie neuplatňujeme dvojaký meter

Ukrajinská utečenkyňa utekajúca pred vojenským konfliktom na Ukrajine čaká na železničnej stanici na poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode Przemysl na hraniciach s Poľskom 9. marca 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 18. marca (TASR) - Európska únia tvrdí, že pri zaobchádzaní s utečencami z Ukrajiny a Sýrie neuplatňuje dvojaké štandardy. V piatok to vyhlásil podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas. Únia totiž v posledných dňoch čelila kritike, že utečencov z Ukrajiny prijíma otvorenejšie než tých z Blízkeho východu.Schinas uviedol, že európska utečenecká politika nerobí medzi ľuďmi rozdiely na základe krajiny pôvodu. Dodal však, že aktuálna situácia je špecifická, pretože Ukrajina priamo susedí s viacerými štátmi Únie.OSN informovala, že z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie ušli už viac než tri milióny ľudí, pričom dva milióny z nich prišli do Poľska. EÚ udelila ukrajinským utečencom dočasný ochranný status, ktorý ich v rámci Únie oprávňuje na pobyt, prácu a zdravotnú starostlivosť.V roku 2015 prišlo do Európy viac ako milión ľudí zo Sýrie, automatický ochranný status im však udelený nebol. Mohli sa uchádzať o azyl, pričom Únia tvrdí, že jej členské štáty v rokoch 2015 – 2016 poskytli azyl viac ako 550.000 sýrskym imigrantom. Mnohí Sýrčania sa preto usídlili v Turecku, ktorému EÚ v rámci migračnej dohody za prijatie utečencov sľúbila okrem iného aj finančnú pomoc.Podľa Schinasa si EÚ svoje záväzky voči sýrskym utečencom splnila.vyhlásil.dodal eurokomisár.