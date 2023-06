EÚ pridala na sankčný zoznam sedem iránskych predstaviteľov

Brusel/Luxemburg 26. júna (TASR) - Členské krajiny EÚ sa v pondelok zhodli na uvalení deviateho balíka sankcií voči Iránu, ktorého súčasťou sú reštriktívne opatrenia voči siedmim predstaviteľom zodpovedným za vážne porušovanie ľudských práv.



Sankcie odobrili európski diplomati na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. Na sankčný zoznam sa najnovšie dostali aj prokurátor a sudca trestného súdu v provincii Isfahán, ktorí sú zodpovední za procesy proti trojici demonštrantov popravených v máji 2023.



Sankcie sú zamerané aj na provinčného veliteľa revolučných gárd v Isfaháne, ktorý podľa EÚ nesie vinu za zásahy voči účastníkom masových protestov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rada ministrov pridala na čiernu listinu aj guvernéra provincie Gílán a dvoch bezpečnostných predstaviteľov v tamojšom meste Rezvanšár, ktorí počas protivládnych protestov nariadili streľbu do demonštrantov, čo viedlo k početným úmrtiam a zraneniam.



Sankcie boli uvalené aj na primátora severoiránskeho mesta Ámol, zodpovedného za zabitie najmenej dvoch mladých demonštrantov, ako aj na veliteľa náboženských gárd v meste Karádž za usmrtenie jedného demonštranta a znásilnenie ženy, ktorého sa mali dopustiť príslušníci bezpečnostných síl.



Reštriktívne opatrenia EÚ sa po novom týkajú 223 fyzických osôb a 37 subjektov. Pozostávajú zo zmrazenia aktív, zákazu cestovania do Európskej únie a zákazu sprístupňovať finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje tým, ktorí sú na sankčnom zozname. EÚ zakázala aj vývoz zariadení do Iránu, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu alebo na monitorovanie telekomunikácií.



EÚ a jej členské štáty naliehajú na iránske úrady, aby zastavili násilné zásahy proti pokojným protestom, prestali svojvoľne zadržiavať demonštrantov a prepustili z väzenia všetkých nespravodlivo zadržiavaných. Únia tiež vyzýva Teherán, aby skoncoval s praxou zadržiavania cudzincov, ktorej cieľom je dosiahnuť politické zisky, aby prestal vynášať a vykonávať rozsudky smrti nad účastníkmi protestov, aby zrušil už vynesené rozsudky tohto druhu a zabezpečil riadny proces pre všetkých zatknutých.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)