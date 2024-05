EÚ pridala na sankčný zoznam súvisiaci s KĽDR 6 osôb a tri spoločnosti

Brusel 31. mája (TASR) - Európska únia pridala v piatok na svoj sankčný zoznam súvisiaci so Severnou Kóreou šesť jednotlivcov a tri spoločnosti. Sankcie sú reakciou na jadrový program KĽDR, jej vývoj balistických rakiet a vojenskú podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Rozšírenie sankčného zoznamu oznámila Rada EÚ v deň, keď skupina krajín G7 vyjadrila znepokojenie nad prehlbujúcou sa vojenskou spoluprácou Pchjongjangu s Moskvou. Rusko podľa nedávnej analýzy amerického ministerstva obrany nasadzuje severokórejské balistické rakety v bojoch na Ukrajine.



Najnovšie postihy EÚ - v podobe zmrazenia aktív a zákazu cestovania - sa týkajú piatich Severokórejčanov a jedného ruského gubernátora, ako aj dvoch severokórejských a jednej ruskej firmy. Všetci z nich sú spájaní s prevodmi zbraní alebo peňazí v prospech KĽDR. Na sankčnom zozname EÚ súvisiacim s touto krajinou tak aktuálne figuruje 77 osôb a 20 inštitúcií.



Jedným z najnovšie sankcionovaných Severokórejčanov je údajný agent tajnej služby KĽDR, ktorý prevádzkuje kasína, bary a iné podniky v Kambodži a zo ziskov dotuje vládu v Pchjongjangu. Ďalší zo Severokórejčanov pridaných do zoznamu má byť popredným funkcionárom v ťažobnej spoločnosti v Sýrii, ktorá je významným obchodníkom so zbraňami aj vývozcom tovarov súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami zo Severnej Kórey.



Do sankčného zoznamu bol zaradený aj gubernátor ruského Prímorského kraja Oleg Kožemjako, ktorý údajne severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi dodal zbrane počas jeho vlaňajšej septembrovej návštevy Ruska. Sankcie boli uvalené aj na ruskú firmu s názvom Eastern Stevedoring Company obvinenú z toho, že umožnila presun "tisícov kontajnerov zbraní a munície KĽDR" ruským silám, ktoré mali byť následne použité na Ukrajine.



Jedna zo sankcionovaných severokórejských firiem má byť priamo zapojená do vývoja rakiet, zatiaľ čo druhá zarába na práci severokórejských "nelegálnych robotníkov" v zahraničí a tieto prostriedky dáva vláde v Pchjongjangu.