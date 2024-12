EÚ prijala Bulharsko a Rumunsko do bezvízového schengenského priestoru

Brusel 12. decembra (TASR) - Ministri vnútra členských krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli definitívne rozhodli o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom od 1. januára 2025, čím sa obe krajiny stanú plnohodnotnými členmi bezvízového schengenského priestoru. Informovalo o tom maďarské predsedníctvo Rady EÚ na sociálnej sieti X.



Rumunsko a Bulharsko sú pripravené vstúpiť do schengenského priestoru, uviedol ráno pred zasadnutím Rady EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť minister vnútra Maďarska Sándor Pintér. Maďarsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ.



Pinter pripomenul, že Maďarsko podporilo vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu už v roku 2011, keď prvýkrát predsedalo EÚ.



"Verím, že ak je krajina technicky pripravená, vynaložila obrovské úsilie a iniciovala regulačné zmeny, potom si zaslúži stať sa súčasťou schengenského priestoru," vyhlásil Pintér. V oficiálnom vyhlásení vstup oboch krajín do schengenského priestoru ako plnoprávnych členov označil za "historický moment".



"Zrušenie kontrol osôb na vnútorných pozemných hraniciach s týmito členskými štátmi a medzi nimi bolo najvyššou prioritou maďarského predsedníctva a dnes sme to premenili na skutočnosť. Tento krok bude prínosom nielen pre občanov Bulharska a Rumunska, ale aj pre EÚ ako celok," uviedol.



Bulharsko a Rumunsko už od svojho vstupu do EÚ uplatňujú niektoré časti schengenského právneho rámca. Ide najmä o kontroly na vonkajších hraniciach, policajnú spoluprácu a využívanie Schengenského informačného systému (SIS).



Veľkú šancu na vstup do Schengenu pre obe krajiny v decembri 2022 zablokovalo Rakúsko. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner vtedy v Bruseli po zasadnutí Rady EÚ utiekol pred otázkami bulharských a rumunských novinárov. K posunu došlo 30. decembra 2023, keď členské štáty prijali rozhodnutie zrušiť kontroly osôb na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach, čiže na letiskách a v prístavoch oboch krajín.



Európska komisia vyhlásila Bulharsko aj Rumunsko za spôsobilé na členstvo v schengenskom priestore už v roku 2011, čo odvtedy opakovane potvrdzovala. Rovnaký postoj mal aj Európsky parlament, ktorý od roku 2011 opakovane vyzýval členské štáty, aby neblokovali šance oboch krajín na vstup do Schengenu.



Schengen je najväčšia oblasť voľného cestovania na svete. Hraničné kontroly medzi Francúzskom, Nemeckom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom boli prvýkrát zrušené v roku 1985. Schengenský priestor v súčasnosti spája 29 krajín (25 z 27 členských štátov a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a 420 miliónov ľudí. Zrušené neboli kontroly na vnútorných hraniciach s Cyprom a súčasťou schengenského priestoru nie je ani Írsko.