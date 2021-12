EÚ prijala dočasné azylové opatrenia pre Lotyšsko, Litvu a Poľsko

Na archívnej snímke eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke migranti z Blízkeho východu. Foto: TASR / AP

Brusel 1. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila súbor dočasných azylových a návratových opatrení s cieľom pomôcť Lotyšsku, Litve a Poľsku pri riešení krízovej migračnej situácie na vonkajšej hranici EÚ s Bieloruskom.Nové opatrenia týmto členským štátom umožnia zaviesť rýchle postupy na riadenie situácie pri plnom rešpektovaní základných práv a medzinárodných záväzkov vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.Opatrenia nadobudnú účinnosť po ich prijatí Radou EÚ a konzultácii s Európskym parlamentom.Tieto opatrenia majú mimoriadny a výnimočný charakter. Budú sa uplatňovať na obdobie šiestich mesiacov, pokiaľ nebudú predĺžené alebo zrušené, a budú sa vzťahovať na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nelegálne vstúpili do EÚ z Bieloruska a nachádzajú sa v blízkosti hraníc alebo na hraničných priechodoch.Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v tejto súvislosti uviedla, že nové opatrenia poskytnú flexibilitu a podporu pre členské štáty tak, aby zvládli túto núdzovú situáciu bez kompromisov v oblasti ľudských práv.opísala situáciu komisárka. A dodala, že eurokomisia čoskoro navrhne reformu schengenských pravidiel a bude sa usilovať o dosiahnutie pokroku pri zavádzaní Paktu o migrácii a azyle do praxe.Tri uvedené členské štáty budú mať možnosť predĺžiť lehotu registrácie žiadostí o azyl na štyri týždne namiesto súčasných troch až 10 dní. Môžu tiež uplatniť azylové konanie na hranici na spracovanie všetkých žiadostí o azyl, vrátane odvolania, do maximálne 16 týždňov – okrem prípadov s konkrétnymi zdravotnými problémami.Tri členské štáty zamerajú svoje prijímacie podmienky na pokrytie základných potrieb vrátane dočasného prístrešia prispôsobeného sezónnym počasím, potravín, vody, oblečenia, primeranej lekárskej starostlivosti a pomoci zraniteľným osobám pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Je dôležité, aby členské štáty zabezpečili úzku spoluprácu s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a príslušnými partnerskými organizáciami na podporu jednotlivcov v tejto núdzovej situácii.V oblasti návratovej politiky budú môcť dotknuté členské štáty uplatňovať zjednodušené a rýchlejšie vnútroštátne postupy návratu utečencov, ktorých žiadosti o medzinárodnú ochranu boli zamietnuté. Všetky postupy vykonávané v súlade s týmto návrhom musia rešpektovať základné práva a osobitné záruky stanovené právom EÚ vrátane najlepšieho záujmu dieťaťa, núdzovej zdravotnej starostlivosti a potrieb zraniteľných osôb, používania donucovacích prostriedkov a podmienok zadržania.Agentúry EÚ sú pripravené pomôcť trom členským štátom, ak o pomoc požiadajú. Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) môže pomôcť pri registrácii a spracovaní žiadosti, zabezpečiť preverovanie zraniteľných osôb a podporiť proces prijímania. K dispozícii je aj agentúra Frontex – pre činnosti hraničnej kontroly vrátane skríningových a návratových operácií. Na poskytovanie spravodajských informácií na boj proti pašovaniu je k dispozícii aj Europol.(spravodajca TASR Jaromír Novak)