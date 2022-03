EÚ prijala nové opatrenia na podporu krajín prijímajúcich utečencov

Brusel 23. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila nové opatrenia na podporu členských štátov EÚ pri zaisťovaní potrieb vojnových utečencov z Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Od začiatku ruskej vojenskej agresie prišlo z Ukrajiny do EÚ približne 3,5 milióna ľudí, predovšetkým žien a detí.



EÚ už aktivovala smernicu o dočasnej ochrane, poskytujúcu ukrajinským utečencom rýchlu pomoc a právne postavenie, a zaistila okamžitú podporu členským štátom, ktoré čelia najväčšej utečeneckej vlne z Ukrajiny.



V stredu EK podnikla v tomto smere ďalšie kroky, ktoré sa týkajú osobitnej ochrany detí, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a prístupu k práci, ubytovaniu a bývaniu.



Komisia v tomto smere podporí spoluprácu a výmenu skúseností medzi členskými štátmi. Ako kontaktné miesto na prístup k vzdelávacím materiálom z Ukrajiny bude slúžiť portál School Education Gateway. Na podporu vzdelávania utečencov z Ukrajiny sa využije aj financovanie z programu Erasmus+.



Ukrajinci, ktorí potrebujú špecializovanú nemocničnú liečbu, sa budú môcť za účelom takejto liečby rýchlo presúvať medzi členskými štátmi, pričom k dispozícii je už 10.000 lôžok. Zaisťujú sa aj dodávky očkovacích látok s osobitným zameraním na vakcináciu detí. EK prijme aj opatrenia týkajúce sa podpory duševného zdravia a posttraumatickej podpory pre utečencov.



V oblasti podpory zamestnanosti ukrajinských utečencov komisia vytvorí databázu na párovanie zručností s voľnými pracovnými miestami.



S cieľom zaistiť potreby vhodného ubytovania sa budú v rámci iniciatívy Safe Homes podporovať Európania, ktorí ponúknu ukrajinským utečencom bývanie. Okrem toho sa zmobilizuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, ako aj fondy politiky súdržnosti. Európsky sociálny fond môže podporovať komunitné služby a ubytovanie, najmä pre osoby so špeciálnymi potrebami a zdravotným postihnutím, deti a starších ľudí.



Komisia okrem toho zriadila platformu solidarity s cieľom koordinovať podporu pre štáty, ktoré ju najviac potrebujú. Platforma pomôže organizovať presuny osôb v rámci EÚ do štátov, ktoré majú kapacitu na ich prijatie a vytvorí plány aj na ich presun do krajín mimo EÚ, v ktorých žije početná ukrajinská komunita, ako sú Kanada alebo Spojené kráľovstvo.



spravodajca TASR Jaromír Novak