EÚ prijala nové sankcie aj voči Bielorusku, Sudánu, Haiti a Guatemale

Brusel 16. decembra (TASR) - Rada EÚ pre zahraničné veci v pondelok v Bruseli v rámci rozhodovania o sankciách prijala nové reštriktívne opatrenia voči Bielorusku, Sudánu, Haiti a Guatemale. Informuje o tom spravodajca TASR.



Prijaté alebo predĺžení sankcie majú podobu zmrazenia aktív a zákazu cestovania do EÚ, pričom osoby a právne subjekty Únie majú zakázané sprístupňovať im finančné prostriedky, finančné aktíva alebo hospodárske zdroje.



Rada EÚ rozšírila sankcie na ďalších 26 jednotlivcov a dva právne subjekty z Bieloruska. Sankcie boli uvalené na sudcov, ktorí vyniesli politicky motivované rozsudky voči občanom kritizujúcim režim Alexandra Lukašenka, na osoby zodpovedné za represie voči demonštrantom, vlastníkov podnikov a firmy profitujúce zo spolupráce s režimom a obchádzajúcich sankcie EÚ, ako aj na riaditeľov a zástupcov riaditeľov väzníc, v ktorých sa množstvo politických väzňov nachádza v neľudských podmienkach a sú vystavené zneužívaniu.



Celkovo sa sankcie EÚ voči Bielorusku teraz vzťahujú na 287 jednotlivcov a 39 subjektov.



Diplomati prijali sankcie voči štyrom osobám zo Sudánu, kde prebiehajú boje medzi Sudánskymi ozbrojenými silami (SAF) a Silami rýchlej podpory (RSF). Na strane SAF sú traja sankcionovaní za prípady sexuálneho násilia a mučenia a svojvoľného zatýkania civilistov a na strane RSF sankciám čelí generálmajor Osman Mohamed Hamid pre porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.



Ministri na sankčný zoznam zaradili aj tri osoby z Haiti vzhľadom na eskalujúce násilie gangov, vážne porušovanie ľudských práv a pretrvávajúcu beztrestnosť pre páchateľov. Sankcie sa týkajú vodcu gangu Terre Noir, ktorý je pridružený ku koalícii gangov G9, vodcu koalície gangov GPep a šéfa skupiny Kokorat San Ras Gang. Uvedené skupiny sa zapájajú do kriminálnych aktivít a násilia na Haiti vrátane lúpeží, výkupného, únosov, vydierania, vrážd a znásilňovania.



Rada EÚ okrem toho predĺžila o rok, do 13. januára 2026, cielené reštriktívne opatrenia voči osobám zodpovedným za činy narúšajúce demokraciu, právny štát a pokojný prechod k moci v Guatemale.



V súčasnosti sa tieto sankcie vzťahujú na päť osôb, pričom diplomati naznačili, že možno zvážiť aj prísnejšie reštrikcie, ak guatemalská demokracia bude naďalej ohrozená. Únia opakovane vyjadrila znepokojenie najmä nad pokračujúcim zneužívaním súdneho systému v Guatemale a úsilím o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2023 a nad pokračujúcimi útokmi proti demokraticky zvolenej vláde.