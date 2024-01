EÚ prijala predpisy na obmedzenie množstva fluórovaných plynov

Brusel 30. januára (TASR) – Členské štáty EÚ schválili v pondelok dve nariadenia na zníženie množstva fluórovaných plynov a ďalších látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a predstavujú viac ako tri percentá emisií skleníkových plynov v Únii. Oznámili to Rada EÚ a Európska komisia (EK), informuje TASR.



Fluórované plyny sa používajú v zariadeniach, ako sú chladničky, klimatizácie či tepelné čerpadlá. Sú vyrábané človekom a prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, napísala agentúra DPA.



Európsky parlament (EP) pred dvoma týždňami rozhodol, že tieto plyny by sa mali úplne vyradiť z používania do roku 2050. Zakázaný má byť aj predaj produktov obsahujúcich fluórované plyny.



Vyjednávači EP a členských štátov EÚ sa dohodli na prísnejšej regulácii v októbri. Nové predpisy nadobudnú platnosť po oficiálnom podpísaní a zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



Európska komisia ukončenie legislatívneho procesu v pondelok privítala s tým, že sa tak dokončila ďalšia časť zelenej dohody EÚ.



Rozhodnutie EÚ sa vzťahuje na tzv. čiastočne fluórované uhľovodíky (HFC), ktoré sú podľa eurokomisie najbežnejšími fluórovanými plynmi. Povolenia na ich výrobu budú postupne redukované o 85 percent do roku 2036 a ich spotreba bude úplne zastavená do roku 2050.



Nová legislatívna úprava zavádza termíny úplného zákazu uvádzania výrobkov a zariadení obsahujúcich HFC na trh pre tie kategórie produktov, pri ktorých je technologicky a ekonomicky realizovateľné prejsť na alternatívy. Ide o niektoré domáce chladničky, chladiace boxy, peny a aerosóly. Stanovuje tiež termíny úplného ukončenia používania fluórovaných plynov v klimatizačných systémoch, tepelných čerpadlách a rozvádzačoch.



"Nové predpisy pre rozvádzače, chladničky a tepelné čerpadlá teraz ušetria 40 miliónov ton ekvivalentu CO2 do roku 2030," uviedol europoslanec Peter Liese. Zodpovedá to emisiám Írska, Švédska alebo Portugalska, resp. približne 20 miliónov vozidiel.