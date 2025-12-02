< sekcia Zahraničie
EÚ prijala revíziu systému obchodných preferencií pre rozvojové štáty
Revidovaný rámec VSP obsahuje viacero vylepšení.
Autor TASR
Brusel 2. decembra (TASR) - Vyjednávači Rady EÚ (členské krajiny) a Európskeho parlamentu (EP) v pondelok (1. 12.) večer dosiahli predbežnú dohodu o revidovanom nariadení o všeobecnom systéme preferencií (VSP), ktoré udeľuje obchodné preferencie EÚ rozvojovým krajinám. Informuje o tom spravodajca TASR.
Nový právny rámec prináša vylepšenia, napríklad silnejšie prepojenie s dodržiavaním ľudských práv a životného prostredia a lepšie monitorovanie a transparentnosť systému.
V súlade s požiadavkou členských štátov sa zavádza nové prepojenie medzi obchodnými preferenciami udelenými zvýhodneným krajinám a ich spoluprácou v oblasti migrácie a readmisie ich štátnych príslušníkov nelegálne sa zdržiavajúcich v EÚ.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen, v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ, vyjadril spokojnosť s tým, že Únia touto dohodou posilňuje podporu rozvojovým krajinám prostredníctvom obchodu a preferenčného prístupu na jednotný trh.
„V rýchlo sa meniacom svete to nie je banálny úspech. Zároveň jasne uvádzame, že tieto obchodné výhody musia byť spojené s dodržiavaním ľudských práv, dobrou správou vecí verejných, ochranou životného prostredia a po prvýkrát aj so spoluprácou pri návrate vlastných štátnych príslušníkov nelegálne sa zdržiavajúcich v EÚ,“ vysvetlil Rasmussen.
Revidovaný rámec VSP obsahuje viacero vylepšení. Pri medzinárodných dohovoroch bude platiť, že aby tretie krajiny získali výhody VSP, musia dodržiavať viac medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach. Revízia má ekologickú stopu - bude možné odobratie výhod VSP v prípade závažného a systematického porušovania zásad dohovorov o zmene klímy a ochrane životného prostredia. Pre najchudobnejšie krajiny v prechodnom období znamená, že ak sa v nasledujúcom desaťročí prestanú považovať za najmenej rozvinuté a už nebudú dostávať najširšiu podporu cez dohodu o VSP, aj naďalej budú môcť využívať štedré colné preferencie, ak sa zaviažu k prísnym štandardom udržateľnosti.
Rada EÚ presadila, že podiel dovozu v konkrétnom sektore, nad ktorým krajina so štandardným VSP dočasne stráca preferencie, sa zníži o 10 % (zo súčasných 57 % na 47 %). Cieľom je lepšie sa zamerať na preferencie menej konkurencieschopných produktov a vytvoriť viac príležitostí pre ostatných príjemcov VSP, najmä pre najmenej rozvinuté krajiny.
Revízia zavádza aj špecifický proces, ktorý zabezpečí, aby kumulácia pravidiel pôvodu zodpovedala rozvojovým, finančným a obchodným potrebám žiadajúcej krajiny.
Nové pravidlá zlepšia monitorovanie a vykonávanie záväzkov všeobecného systému preferencií, napríklad prostredníctvom zvýšenej transparentnosti a účasti príslušných zainteresovaných strán.
Rada EÚ zaviedla automatický ochranný mechanizmus pre dovoz ryže, ktorý využíva systém colných kvót. V prípade výrazného nárastu dovozu ryže, nad historický priemer dovozu do EÚ, bude tento dovoz počas určitého obdobia podliehať clám podľa doložky najvyšších výhod, aby sa predišlo vážnemu narušeniu trhu s ryžou v EÚ. Vyjednávači oboch euroinštitúcií sa dohodli, že pre iné agroprodukty by sa nemali vytvárať žiadne ďalšie automatické ochranné opatrenia.
Po formálnom prijatí Radou EÚ a EP tieto právne predpisy sa začnú uplatňovať od 1. januára 2027.
Nový právny rámec prináša vylepšenia, napríklad silnejšie prepojenie s dodržiavaním ľudských práv a životného prostredia a lepšie monitorovanie a transparentnosť systému.
V súlade s požiadavkou členských štátov sa zavádza nové prepojenie medzi obchodnými preferenciami udelenými zvýhodneným krajinám a ich spoluprácou v oblasti migrácie a readmisie ich štátnych príslušníkov nelegálne sa zdržiavajúcich v EÚ.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen, v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ, vyjadril spokojnosť s tým, že Únia touto dohodou posilňuje podporu rozvojovým krajinám prostredníctvom obchodu a preferenčného prístupu na jednotný trh.
„V rýchlo sa meniacom svete to nie je banálny úspech. Zároveň jasne uvádzame, že tieto obchodné výhody musia byť spojené s dodržiavaním ľudských práv, dobrou správou vecí verejných, ochranou životného prostredia a po prvýkrát aj so spoluprácou pri návrate vlastných štátnych príslušníkov nelegálne sa zdržiavajúcich v EÚ,“ vysvetlil Rasmussen.
Revidovaný rámec VSP obsahuje viacero vylepšení. Pri medzinárodných dohovoroch bude platiť, že aby tretie krajiny získali výhody VSP, musia dodržiavať viac medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach. Revízia má ekologickú stopu - bude možné odobratie výhod VSP v prípade závažného a systematického porušovania zásad dohovorov o zmene klímy a ochrane životného prostredia. Pre najchudobnejšie krajiny v prechodnom období znamená, že ak sa v nasledujúcom desaťročí prestanú považovať za najmenej rozvinuté a už nebudú dostávať najširšiu podporu cez dohodu o VSP, aj naďalej budú môcť využívať štedré colné preferencie, ak sa zaviažu k prísnym štandardom udržateľnosti.
Rada EÚ presadila, že podiel dovozu v konkrétnom sektore, nad ktorým krajina so štandardným VSP dočasne stráca preferencie, sa zníži o 10 % (zo súčasných 57 % na 47 %). Cieľom je lepšie sa zamerať na preferencie menej konkurencieschopných produktov a vytvoriť viac príležitostí pre ostatných príjemcov VSP, najmä pre najmenej rozvinuté krajiny.
Revízia zavádza aj špecifický proces, ktorý zabezpečí, aby kumulácia pravidiel pôvodu zodpovedala rozvojovým, finančným a obchodným potrebám žiadajúcej krajiny.
Nové pravidlá zlepšia monitorovanie a vykonávanie záväzkov všeobecného systému preferencií, napríklad prostredníctvom zvýšenej transparentnosti a účasti príslušných zainteresovaných strán.
Rada EÚ zaviedla automatický ochranný mechanizmus pre dovoz ryže, ktorý využíva systém colných kvót. V prípade výrazného nárastu dovozu ryže, nad historický priemer dovozu do EÚ, bude tento dovoz počas určitého obdobia podliehať clám podľa doložky najvyšších výhod, aby sa predišlo vážnemu narušeniu trhu s ryžou v EÚ. Vyjednávači oboch euroinštitúcií sa dohodli, že pre iné agroprodukty by sa nemali vytvárať žiadne ďalšie automatické ochranné opatrenia.
Po formálnom prijatí Radou EÚ a EP tieto právne predpisy sa začnú uplatňovať od 1. januára 2027.