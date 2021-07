EÚ prijala sankčný rámec pre Libanon s cieľom pomôcť pri vzniku vlády

Paríž 31. júla (TASR) - Európska únia v piatok uviedla, že prijala právny rámec pre režim sankcií zameraných na libanonských jednotlivcov a subjekty po roku krízy, ktorá spôsobila, že Libanon aktuálne bojuje s hrozbou finančného kolapsu, hyperinfláciou, ako aj s nedostatkom potravín a pohonných hmôt.



EÚ vo svojom vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra Reuters, ďalej uvádza, že tento právny rámec poskytuje možnosť uložiť sankcie osobám zodpovedným za podkopávanie demokracie alebo právneho štátu v Libanone.



"Je nanajvýš dôležité, aby libanonské vedenie odložilo bokom svoje rozpory a začalo spolupracovať na vytvorení vlády a prijatí opatrení potrebných na nasmerovanie krajiny k udržateľnej obnove," uviedla EÚ vo vyhlásení.



Únia sa snaží zvýšiť tlak na nejednotných libanonských politikov v rámci širšieho medzinárodného úsilia o dosiahnutie stabilnej vlády schopnej vykonávať zásadné reformy. Tie majú viesť k vymaneniu sa krajiny z politického chaosu a hospodárskeho rozvratu po výbuchu, ktorý pred rokom spustošil bejrútsky prístav.



Sankčný režim by mohol priniesť i cestovné zákazy a zmrazenie účtov jednotlivcov i organizácií, hoci podľa diplomatov nebude o cieľoch týchto opatrení zrejme rozhodnuté do konca leta.



Európska únia už predtým varovala, že sankčné opatrenia nebudú okamžite implementované.



Osobám a subjektom z EÚ by tiež bolo zakázané poskytovať finančné prostriedky jednotlivcom uvedeným v predmetnom sankčnom zozname, uvádza sa vo vyhlásení Únie.



Kritériá na uvalenie sankcií by zahŕňali marenie úsilia o zostavenie vlády, korupciu, finančné prečiny a porušovanie ľudských práv.