EÚ prijala štvrtý balík sankcií proti Rusku

Roman Abramovič, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP

Brusel 14. marca (TASR) - Európska únia prijala v pondelok nové sankcie proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajine. Diplomati uviedli, že k jednotlivcom na sankčnom zozname bol zaradený aj ruský oligarcha Roman Abramovič. TASR správu prevzala od agentúry AFP.Predsedníctvo EÚ, ktoré v súčasnosti zastáva Francúzsko, na Twitteri napísalo, že veľvyslanci 27 členských krajín EÚ schválili štvrtý balík sankcií. Ten zasahuje jednotlivcov a spoločnosti, ktorýchIch mená a názvy majú byťzverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, kde sa oznamujú všetky právne záväzné rozhodnutia Únie, oznámilo tiež predsedníctvo. Dodalo, že sankcie boli vypracované po dohode so západnými spojencami.Traja diplomati pre AFP povedali, že miliardár a majiteľ anglického futbalového klubu Chelsea Abramovič bol dodaný na zoznam bohatých Rusov, ktorých majetok v EÚ - vrátane superjácht a sídiel - môže byť zhabaný a odmietnutý im môže byť aj vstup do Únie.Tento krok proti Abramovičovi nasleduje po rovnakom kroku Británie a Kanady, ktoré ho minulý týždeň zaradili na podobné zoznamy. Rozhodnutie Londýna pozastavilo aj Abramovičov náhlivý pokus predať Chelsea. Miliardár svoj zámer predať klub oznámil 2. marca.Podľa jedného z diplomatov EÚ je oficiálnym dôvodom sankcionovania Ambramoviča to, že, a má k nemuAbramovič (55) je podľa diplomatov vnímaný ako človek, ktorý je pre ruskú vláduCez víkend bolo vidieť, ako Abramovičova 140 metrov dlhá superjachta Solaris pláva do prístavu v Čiernej Hore, píše AFP. Balkánska krajina nie je členom EÚ, ale má ambície patriť tam. Plavidlo niekoľko dní predtým opustilo španielsky prístav Barcelona.Ruský oligarcha má majetok v hodnote 11,3 miliardy eur, ako uvádza časopis Forbes, a údajne vlastní niekoľko jácht. Tento miliardár nadobudol aj portugalské a izraelské občianstvo.