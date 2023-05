EÚ prijala zákon na podporu výroby a spoločných nákupov munície

Brusel 3. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala zákon na podporu výroby munície. Jeho cieľom je zrýchliť dodávky munície a rakiet pre Ukrajinu a pomôcť krajinám EÚ doplniť svoje vojenské zásoby. Informuje o tom spravodajca TASR.



Zavedením cielených opatrení, vrátane financovania sa posilní reakcia a schopnosť obranného priemyslu Únie zabezpečiť včasné dodávky munície a rakiet v Európe.



EK navrhuje vyčleniť na to 500 miliónov eur z prerozdelenia rôznych nástrojov, najmä Európskeho obranného fondu (EDF) a Posilnenia európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného zákona o obstarávaní (EDIRPA).



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá zdôraznila, že EÚ stojí za sľubom podporovať Ukrajinu a jej ľud tak dlho, ako to bude potrebné.



"Európa zvyšuje svoju podporu v troch smeroch. Po prvé, členské štáty dodávajú muníciu zo svojich zásob s podporou nového európskeho mierového nástroja vo výške jednej miliardy eur. Po druhé, spolu s členskými štátmi spoločne zaobstaráme viac munície pre Ukrajinu v hodnote ďalšej miliardy eur. A dnes dodávame tretí pilier - zintenzívnenie a zrýchlenie priemyselnej výroby munície v Európe," opísala.



Finančná podpora sa bude poskytovať vo forme grantov na akcie, ktoré prispejú k optimalizácii existujúcich výrobných kapacít a založeniu nových, vytváraniu cezhraničných partnerstiev na zabezpečenie zásob strategických komponentov alebo surovín, testovaniu s cieľom využiť existujúcu muníciu a tiež na rekvalifikáciu pracovnej sily.



Komisia návrh nariadenia prijala ako vec vysokej priority a predloží ho Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Počíta s rýchlym prijatím zákona ešte do letných prázdnin.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)