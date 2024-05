Kontroverzný zákon by skomplikoval cestu Gruzínska do ÉU

Brusel 14. mája (TASR) - Európska únia v utorok varovala Gruzínsko, že prípadné prijatie kontroverzného zákona o "zahraničnom vplyve" bude brániť jeho snahe o vstup do bloku. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



"Členské krajiny EÚ majú jasno v tom, že ak bude tento zákon prijatý, bude to pre Gruzínsko vážna prekážka v jeho európskej perspektíve," povedal hovorca Európskej komisie Peter Stano.



Na základe navrhovaného zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.



Vládnuca strana návrh obhajuje s tým, že cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Legislatívu sa pritom snažila zaviesť už vlani, pre masové protesty ju však z rokovania parlamentu stiahla.



V reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen presadiť kontroverzný návrh zákona sa začali už začiatkom apríla masové protivládne protesty.



Prezidentka Salome Zurabišviliová avizovala, že zákon bude v prípade schválenia vetovať. Gruzínsky sen má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta. Návrh zákona kritizujú aj Rada Európy či OSN.



Záverečné tretie čítanie sa konalo v utorok. Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze v nedeľu sľúbil, že legislatíva tretím čítaním parlamentu prejde.