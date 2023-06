Európska únia pripomenula svoj záväzok odstrániť detskú prácu

Brusel 12. júna (TASR) - Priveľa detí na celom svete je aj naďalej vystavených nútenej práci, detskej práci a iným formám vykorisťovania. Upozornila na to v pondelok Európska komisia (EK) pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci (12. jún) - s odkazom na to, že EÚ má za dlhodobý záväzok odstrániť detskú prácu a chrániť práva detí. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia upozornila na údaje Medzinárodnej organizácie práce (ILO), podľa ktorej 160 miliónov detí čelí detskej práci, pričom polovica z nich je využívaná na rizikové práce.



"Žiadna udržateľná a spravodlivá budúcnosť nie je dosiahnuteľná, kým deti na celom svete budú vykorisťované, budú im odopierané ich práva a bude im bránené dosiahnuť plný rozvoj. Musíme zintenzívniť úsilie o ukončenie detskej práce a poskytnúť deťom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a slušnému životu," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení EÚ.



Únia má za cieľ odstrániť nútenú prácu, ukončiť moderné otroctvo a obchodovanie s ľuďmi a do roku 2025 ukončiť všetky formy detskej práce, čo vyplýva aj z Komplexnej stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa na roky 2021 – 2024.



EÚ už prijala opatrenia, aby zabezpečila odstránenie všetkých výrobkov vyrobených nútenou a detskou prácou. Zásluhou smernice o povinnej starostlivosti o udržateľnosť podnikov z roku 2022, spoločnosti pôsobiace v EÚ musia riešiť nepriaznivý vplyv svojich činností na detskú prácu vo svojich globálnych dodávateľských reťazcoch. Eurokomisia predložila tiež nariadenie, ktoré má zabrániť dovozu tovaru vyrobeného prostredníctvom nútenej detskej práce.



Únia prostredníctvom projektov, ako je napríklad program trvalo udržateľného kakaa, podporuje používanie udržateľných metód výroby kakaa a snaží sa predchádzať detskej práci pri pestovaní kakaa a podobný program CLEAR COTTON sa zameriava na boj proti detskej práci v dodávateľskom reťazci bavlny.



Únia poskytuje finančné prostriedky na rozvojové programy zamerané na znižovanie detskej práce, ako je Medzinárodný program Medzinárodnej organizácie práce na odstránenie detskej práce (IPEC+), a podporuje iniciatívy na boj proti detskej práci v špecifických sektoroch, ako je baníctvo a stavebníctvo.



"Boj proti detskej práci si vyžaduje komplexný prístup, ktorý bude účinný pri riešení základných príčin tohto javu vrátane chudoby, nerovnosti, nedostatočného prístupu k vzdelaniu a obmedzenej sociálnej ochrany poskytovanej deťom, pričom bude podporovať dôstojnú prácu pre dospelých na celom svete," uvádza sa v stanovisku eurokomisie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)