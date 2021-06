EÚ pripomenula, že pandémia zhoršila situáciu v oblasti detskej práce

Brusel 11. júna (TASR) - V roku 2020 bolo 160 miliónov detí vystavených detskej práci, pričom 79 miliónov detí bolo nútených pracovať v rizikových oblastiach. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK) a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci, ktorý pripadá na 12. júna.



Komisia pripomenula, že medzinárodná spoločnosť si rok 2021 pripomína aj ako Medzinárodný rok eliminácie detskej práce. Upozornila, že aj napriek globálnemu pokroku, ktorý nastal v priebehu posledných rokov, vlani bolo detskej práci vystavených 160 miliónov detí na svete, pričom 79 miliónov z nich pracovalo v rizikovom prostredí pre zdravie a život.



"Je to ťažká rana, pretože prvýkrát za posledných 20 rokov zaznamenávame nárast počtu detí zapojených do detskej práce. Miliónom detí hrozí, že sa stanú obeťami detskej práce v dôsledku pandémie koronavírusu a jej sociálno-ekonomických dôsledkov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Uvedený dokument zdôrazňuje, že EÚ má voči detskej práci nulovú toleranciu. Stratégia Európskej únie v oblasti práv dieťaťa stanovuje konkrétne záväzky v oblasti práce, napríklad aby dodávateľské reťazce nevyužívali detskú prácu, ale aj posilnenie systémov inšpekcie práce pri monitorovaní a presadzovaní právnych predpisov o detskej práci.



Ochrana detí má kľúčovú úlohu aj v novej stratégii EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2021–25, keďže obete detskej práce sú často aj obeťami obchodovania s ľuďmi. Boj proti detskej práci je rovnako prioritou Akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020–24.



Komisia spresnila, že EÚ na celom svete pracuje v prospech odstránenia detskej práce a ochrany detí – robí tak prostredníctvom rozvojovej spolupráce, politického dialógu, ochrany ľudských práv a sociálnej, humanitárnej a obchodnej politiky. Podľa stanoviska Európskej komisie je zabezpečenie aspoň minimálnej úrovne sociálnej ochrany a kvalitného vzdelávania kľúčovým faktorom prispievajúcim k poklesu detskej práce, a to aj počas humanitárnych kríz.



Únia sa konkrétnymi programami snaží riešiť najmä detskú prácu v odevnom priemysle, pri ťažbe vzácnych minerálov, v rybnom hospodárstve a poľnohospodárstve. Projekt CLEAR Cotton je konkrétnym príkladom toho, ako EÚ pomáha eliminovať detskú prácu v hodnotových reťazcoch bavlny, textilu a odevov. Prostredníctvom tohto projektu Únia pomohla vyslobodiť viac ako 4000 detí v Burkine Faso a Mali od bremena detskej práce a opätovne ich začleniť do vzdelávacieho systému s cieľom učiť sa a budovať svoju vlastnú budúcnosť.



"Zaväzujeme vrátiť sa k pozitívnemu trendu z posledného desaťročia a urýchliť tempo ukončenia detskej práce vo všetkých jej formách do roku 2025. Deti sú kľúčom k lepšiemu dnešku a lepšej budúcnosti a je našou povinnosťou umožniť im naplno využiť svoj potenciál," uvádza sa v spoločnom vyhlásení eurokomisie a Borrella.



spravodajca TASR Jaromír Novak