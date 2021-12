Európska únia pripravila balík sankcií proti Bielorusku

Minsk/Brusel 2. decembra (TASR) - Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa na stredajšom zasadnutí dohodli na balíku sankcií proti režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v súvislosti s migračnou krízou na hraniciach Bieloruska s členskými krajinami EÚ. Agentúre PAP to povedal poľský veľvyslanec pri EÚ Andrzej Sadoś.



Ako pokračoval, pripravujú sa aj ďalšie sankcie, ktoré majú zahŕňať všetkých predstaviteľov bieloruského režimu podieľajúcich sa na migračnej kríze na hraniciach, ako aj podniky a ďalšie subjekty podporujúce Lukašenka.



Veľvyslancami dohodnutý balík sankcií sa týka 17 osôb a 11 subjektov, píše s odvolaním sa na svoje zdroje agentúra Bloomberg. Dotknutý má byť aj národný letecký prepravca Belavia a sýrska súkromná letecká spoločnosť Cham Wings Airlines, bieloruský výrobca umelých hnojív Hrodna Azot, ropná spoločnosť Belorusnefť, ale aj predstavitelia pohraničnej stráže a sudcovia. Malo by ísť o zákaz vstupu dotknutých osôb na územie EÚ a zmrazenie aktív.



Sankcie musia ešte schváliť lídri členských krajín EÚ, k čomu by pravdepodobne malo dôjsť vo štvrtok.



Nové sankcie proti bieloruskému režimu "čoskoro" predstavia aj Spojené štáty. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa amerického ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorého Washington koordinuje svoje kroky s Bruselom.