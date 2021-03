EÚ pripravila sankcie, ktoré trestajú Číňanov za zásahy proti Ujgurom

Brusel 17. marca (TASR) - Členské štáty EÚ sa v stredu dohodli na uvalení sankcií na štyroch čínskych predstaviteľov a jeden právny subjekt v súvislosti so zásahom Pekingu proti ujgurskej menšine. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Rozhodnutie padlo počas rokovaní veľvyslancov členských krajín pri EÚ (COREPER), ktorí tým pripravili pôdu pre potvrdenie sankcií na budúcotýždňovom (22.3.) rokovaní ministrov zahraničných vecí 27-člennej Únie v Bruseli.



Veľvyslanci sa na tom dohodli v rámci nového globálneho režimu sankcií v oblasti ľudských práv a pri prijímaní širšieho balíka sankcií, ktoré sa dotknú aj jednotlivcov v Rusku, Severnej Kórei, Eritrei, Južnom Sudáne a Líbyi.



Agentúra AFP uviedla, že Čína už zareagovala rozhorčene na perspektívu sankcionovania jej aktivít v provincii Sin-ťiang, kde žije početná ujgurská menšina. "Sankcie založené na klamstvách možno interpretovať ako zámerné narušenie bezpečnostných a rozvojových záujmov Číny," uviedol v utorok čínsky veľvyslanec pri EÚ Žang Ming. Podľa AFP čínsky veľvyslanec Úniu upozornil, že Peking chce dialóg, nie konfrontáciu, a vyzval EÚ, aby si prijatie sankcií rozmyslela.



Skupiny bojujúce za ľudské práva opakovane upozorňujú, že najmenej jeden milión Ujgurov a ďalších prevažne moslimských menšín bol uväznený v pracovných táboroch na severozápade tejto provincie, pričom Čína je obviňovaná aj z násilnej sterilizácie ujgurských žien a zavádzania nútených prác pre osoby deportované do týchto táborov.



Čína popiera obvinenia z nútenej práce Ujgurov v Sin-ťiangu a tvrdí, že výcvikové programy, pracovné programy a lepšie vzdelávanie pomáhajú potláčať extrémizmus v tomto regióne.



Veľvyslanci zároveň naznačili, že nové sankcie voči jednotlivcom v Rusku sa zamerajú na osoby, ktoré stoja za zneužívaním ľudských práv v Čečensku, ktorému železnou päsťou vládne Kremľu naklonený prezident Ramzan Kadyrov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)