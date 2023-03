Welt am Sonntag: EÚ pripravuje civilnú poradnú misiu pre Moldavsko

Kišiňov 5. marca (TASR) - Európska únia plánuje podľa informácií nedeľníka Welt am Sonntag zriadenie civilnej poradnej misie pre Moldavsko. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) momentálne pripravuje tzv. koncept krízového manažmentu, ktorý má byť hotový ešte počas marca.



Experti z ESVČ v rámci tohto konceptu vypracúvajú návrhy o veľkosti, zameraní a mandáte plánovanej misie, ktorú musia jednomyseľne schváliť členské krajiny EÚ. Diplomati očakávajú, že by mohla byť spustená

"začiatkom leta".



"Vôľa vyslať do Moldavska civilnú misiu je jasná," povedal nemenovaný európsky diplomat oboznámený s prebiehajúcimi rokovaniami. Najväčšími podporovateľmi tohto plánu sú Poľsko, Nemecko, pobaltské štáty, Švédsko, Česko, Portugalsko, Rumunsko a Dánsko.



V rámci chystanej misie majú administratívni pracovníci z členských krajín EÚ, predovšetkým z oblasti justície, polície a colných úradov Moldavsku poskytovať rady, ako budovať efektívny bezpečnostný sektor. EÚ chce okrem toho vyslať odborníkov, ktorí by krajine pomáhali v boji proti kybernetickým útokom a dezinformáciám.



Kišiňov žiada od EÚ okrem civilnej poradnej misie aj rýchle prijatie sankcií voči oligarchom s väzbami na Rusko, posilnenie dohľadu nad vzdušným priestorom krajiny pomocou lietadiel a radarov, ako aj rozmiestnenie systémov protivzdušnej obrany. Tieto požiadavky predostrel moldavský vicepremiér a minister zahraničných vecí Nicu Popescu na zasadnutí šéfov diplomacií EÚ z 20. februára.



Moldavsko s 2,6 miliónom obyvateľov leží medzi Rumunskom a Ukrajinou a žije v ňom početná ruská menšina. V posledných rokoch má prozápadnú orientáciu, čo Moskva kritizuje. Napätie medzi oboma krajinami ešte vzrástlo v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Denník Die Welt pripomína, že Moldavsko požiadalo v dokumente z 28. januára Brusel o pomoc v súvislosti s prípadným ohrozením zo strany Moskvy.