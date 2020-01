EÚ pripravuje darcovskú konferenciu pre Albánsko zničené zemetrasením

Záhreb 10. januára (TASR) - Európska únia zorganizuje 17. februára v Bruseli medzinárodnú donorskú konferenciu, ktorej cieľom bude podporiť úsilie o obnovu Albánska po ničivom zemetrasení, ktoré zasiahlo túto krajinu koncom novembra. Oznámila v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas pobytu v Záhrebe.



"S potešením môžem oznámiť, že konferencia darcov pre Albánsko sa uskutoční 17. februára," uviedla šéfka eurokomisie počas spoločnej tlačovej besedy s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom, ktorá sa konala pri príležitosti oficiálneho začiatku chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ.



Šéfka exekutívy EÚ vysvetlila, že pôjde o konferenciu zameranú na vyzbieranie finančnej pomoci v prospech Albánska po ničivom zemetrasení, ktoré vlani v novembri zasiahli túto krajinu.



K otrasom zeme s magnitúdou 6,4 došlo 26. novembra 2019. Zemetrasenie spôsobilo zničenie verejnej a súkromnej infraštruktúry, zasiahlo tisíce domácností a malo za následok 51 úmrtí, okolo 1000 zranených a takmer 14.000 ľudí bolo dočasne vysídlených. Tisíce budov vrátane škôl a zdravotníckych zariadení boli vážne poškodené.



Na žiadosť albánskej vlády bol po zemetrasení aktivovaný mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a do Albánska boli okamžite nasadené európske pátracie a záchranné tímy. Tím EÚ pre civilnú ochranu, ktorý koordinoval medzinárodnú reakciu, bol v Albánsku od 27. novembra do 20. decembra.



Komisia už začiatkom decembra oznámila vyčlenenie prvotnej sumy 15 miliónov eur na rekonštrukciu prioritných verejných budov. Hodnotenie škôd dokončia EÚ, OSN a Svetová banka ešte pred februárovou konferenciou.



Na donorskej konferencii by sa mali zúčastniť členské štáty EÚ, partneri z krajín západného Balkánu, ako aj z medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií vrátane OSN a Svetovej banky.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)