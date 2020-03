EÚ pripravuje pol miliardy eur na ďalšiu pomoc sýrskym utečencom

Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) pripravuje ďalších 500 miliónov eur na pomoc sýrskym utečencom nachádzajúcim sa v Turecku a niekoľko ďalších opatrení zameraných na zmiernenie napätia s Ankarou. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje EÚ.



Nový finančný balík vo výške 500 miliónov eur by tak doplnil doterajšie tranže v celkovej hodnote šesť miliárd eur, ktoré boli vyčlenené na pokrytie potrieb sýrskych utečencov v Turecku na základe dohody o obmedzení migrácie medzi Bruselom a Ankarou uzavretej v marci 2016. Dohoda sa týkala financovania programov vykonávaných mimovládnymi organizáciami v prospech približne 3,7 milióna sýrskych utečencov na území Turecka.



Komisia tvrdí, že zo šesťmiliardovej sumy 4,7 miliardy bolo vo forme viazaných prostriedkov a z tejto sumy už bolo vyplatených 3,2 miliardy eur.



Exekutíva EÚ na čele s Ursulou von der Leyenovou chce okrem toho navrhnúť aj uľahčenie vydávania víz pre tureckých občanov cestujúcich do krajín Únie.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v stredu oznámil, že výsledkom jeho dvojdňovej návštevy v Ankare je vyčlenenie núdzovej pomoci v hodnote 170 miliónov eur pre najzraniteľnejších obyvateľov Sýrie. Táto finančná pomoc nebude súčasťou chystaného balíka vo výške 500 miliónov eur.



Všetky uvedené opatrenia sú zamerané na upokojenie tureckej vlády, ktorá sa rozhodla umožniť sýrskym migrantom a utečencom slobodne prekročiť hranice do Grécka s cieľom získať novú pomoc zo strany EÚ. Odkedy turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pripustil túto možnosť, na hranici s Gréckom sa zhromaždili desiatky tisíce migrantov, čo vytvorilo nečakaný tlak na Grécko a na vonkajšiu hranicu EÚ.



"Ak chcú európske krajiny tento problém vyriešiť, budú musieť podporovať turecké politické a humanitárne riešenia v Sýrii," odkázal v stredu turecký prezident. EÚ dôrazne odmietla tento postoj Ankary, ktorý označila ako "vydieranie" migrantmi.



Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v stredu oznámila, že od budúceho týždňa posilní svoju prítomnosť na grécko-tureckých hraniciach - na súši aj na mori. Agentúra do oblasti vyšle približne 100 príslušníkov zásahových síl a na grécke ostrovy, ktoré sú najviac vystavené novému náporu migrantov, pošle technické vybavenie, najmä však ďalšie pátracie lode a vrtuľníky. Na tejto forme pomoci sa zúčastnia všetky členské krajiny EÚ, na čom sa v stredu večer zhodli ministri vnútra a spravodlivosti počas mimoriadneho rokovania v Bruseli.



Operácia agentúry Frontex by mala trvať najmenej dva mesiace, avšak s možnosťou predĺženia jej mandátu.