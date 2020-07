EÚ pripravuje spoločnú reakciu na čínsky zákon o Hongkongu

Brusel 13. júla (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín EÚ plánujú spoločnú "koordinovanú reakciu" na nový čínsky zákon o národnej bezpečnosti, ktorý obmedzuje autonómne právomoci Hongkongu. V pondelok to povedal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, informovala agentúra DPA.



Novoprijatý zákon o národnej bezpečnosti zakazuje v Hongkongu napríklad aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



"Budeme naďalej stáť za obyvateľmi Hongkongu," vyhlásil Borrell v Bruseli, kde sa v pondelok konala schôdzka ministrov zahraničných vecí krajín EÚ.



Spoločná reakcia EÚ by podľa neho mohla zahŕňať napríklad opatrenia v oblasti vývozu citlivých technológií či rozšírenie možností udeľovania víz a štipendií pre občanov Hongkongu.