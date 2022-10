EÚ pripravuje voči Iránu nové sankcie pre dodávky dronov Rusku

Brusel 19. októbra (TASR) – Európska únia pripravuje nové sankcie voči Iránu po tom, ako získala dostatok dôkazov, že Teherán dodáva Rusku ozbrojené drony pre využitie na Ukrajine. Uviedla to v stredu hovorkyňa diplomacie EÚ, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Teraz, keď sme zhromaždili dostatok vlastných dôkazov, prebieha práca na jasnej, rýchlej a rozhodnej reakcii EÚ," uviedla Nabila Massraliová, hovorkyňa šéfa zahraničnej politiky Únie Josepa Borrella.



Diplomati EÚ pre AFP povedali, že prebieha príprava zoznamu iránskych osôb a organizácií spojených s dronmi, ktoré doplnia na sankčnú čiernu listinu. Očakáva sa, že zoznam bude hotový pre summit lídrov členských štátov, ktorý sa začne vo štvrtok.



EÚ uvalila najnovšie sankcie na Irán v pondelok (17. októbra). Súvisia so smrťou mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela po zadržaní mravnostnou políciou, a potláčaním následných protestov režimom v Teheráne.



Ukrajina už niekoľko týždňov obviňuje Irán z dodávok ozbrojených bezpilotných lietadiel pre Rusko a vyzýva v tejto súvislosti na sankcie EÚ.



Borrell v pondelok po rokovaniach ministrov zahraničných vecí zameranom na vojnu na Ukrajine povedal, že EÚ stále zhromažďuje dôkazy o ruskom používaní iránskych dronov. V prípade potvrdenia by išlo o porušenie rezolúcie OSN, ktorá zakazuje Iránu vývoz určitých zbraní. Irán i Rusko takéto dodávky dronov oficiálne popreli.