EÚ prisľúbila 10 miliónov eur na pomoc Bosne pri príleve migrantov

Sarajevo 19. augusta (TASR) - Európska únia prisľúbila poskytnúť Bosne a Hercegovine najnovšiu finančnú pomoc vo výške desať miliónov eur. Oznámila to v pondelok delegácia EÚ, podľa ktorej je cieľom pomôcť tejto balkánskej krajine zvládnuť prílev utečencov a iných migrantov, ktorí v snahe dostať sa do západnej Európy prechádzajú cez jej územie. Napísala o tom agentúra AFP.



Vo vyhlásení EÚ sa uvádza, že tieto prostriedky sa použijú na výstavbu nových prijímacích stredísk a na poskytovanie ďalších služieb vrátane "stravovania, ubytovania a prístupu k hygienickým zariadeniam" pre zhruba 7400 migrantov, ktorí sa momentálne na území Bosny nachádzajú.



Migranti sa od roku 2018 výraznejšie preorientovali na trasu vedúcu cez územie Bosny v snahe vyhnúť sa prísnejšie stráženým hraniciam iných balkánskych štátov. Väčšina z nich sa snaží dostať do susedného Chorvátska, ktoré je členom EÚ.



Väčšina z 36.000 migrantov, ktorí odvtedy prišli do Bosny, pochádzajú hlavne z krajín Blízkeho východu, Ázie a severnej Afriky. Zatiaľ čo väčšine z nich sa podarilo pokračovať v ceste smerom na západ, tisícky migrantov na dlhý čas uviazli na bosnianskom území.



Ekonomicky slabá Bosna a Hercegovina, ochromená roztrieštenou vládou, sa snaží migrantom poskytnúť primeranú podporu. Najväčšie centrá sa v súčasnosti nachádzajú v mestách Bihač a Velika Kladuša na západe krajiny.



Výstavba nových prijímacích stredísk v Bosne, kde prílev migrantov v niektorých miestnych komunitách spôsobil napätie, sa stala spornou politickou otázkou. Polovica bosnianskych Srbov odmieta budovať na svojom území záchytné strediská pre migrantov.



V júni úrady v Bihači a predstavitelia Červeného kríža zriadili nový tábor vo Vucjaku, na mieste bývalej skládky odpadov desať kilometrov od mesta. EÚ odmietla centrum financovať s tým, že sa nachádza príliš blízko mínových polí.