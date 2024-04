EÚ prisľúbila Arménsku 270 miliónov eur, podporujú ho aj USA

Brusel 5. apríla (TASR) - Európska únia v piatok prisľúbila Arménsku finančnú podporu vo výške 270 miliónov eur. Pokračujúcu podporu krajine a etnickým Arménom z regiónu Náhorný Karabach potvrdili aj USA. Vyhlásili to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po piatkovom stretnutí s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom v Bruseli. TASR sa odvoláva na agentúry AFP a Reuters.



"Hodnoty a záujmy Európskej únie a Arménska sa čoraz viac zhodujú," uviedla von der Leyenová a pripomenula úsilie bloku pomôcť Arménsku zvýšiť jeho bezpečnostné kapacity.



Pretrvávajúcu podporu v súvislosti s demokratickou a hospodárskou odolnosťou Arménska potvrdil aj Blinken. Dodal, že Washington podporuje úsilie krajiny o väčšiu potravinovú bezpečnosť, digitálnu infraštruktúru a diverzifikáciu jej energetického sektora.



"Naďalej budeme podporovať 100.000 etnických Arménov vysídlených z oblasti Náhorného Karabachu. Je to kľúčové pre dlhodobú stabilitu Arménska," uzavrel Blinken.



Turecko, hlavný podporovateľ Azerbajdžanu, varovalo, že rokovania Arménska s USA a EÚ "podkopávajú neutrálny prístup, ktorý by mal byť základom riešenia zložitých problémov regiónu".



Arménsko a Azerbajdžan vedú dlhoročný spor o región Náhorný Karabach. Podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, ale obývali ho prevažne Arméni. Väčšina z nich však odtiaľ ušla, keď Azerbajdžan získal spornú oblasť v septembri minulého roka úplne pod svoju kontrolu v rámci rozsiahlej ofenzívy.



Arménsko je spojencom Ruska a tradične najbližším partnerom Moskvy na južnom Kaukaze. Vzťahy oboch strán sa však v posledných mesiacoch prudko zhoršili. Jerevan sa snaží budovať vzťahy so Západom a obviňuje Rusko, že ho nedokázalo ochrániť pred Azerbajdžanom, jeho susedom a dlhoročným rivalom. Zároveň sa dištancuje od vojny Moskvy na Ukrajine.