EÚ prisľúbila podporu pre mierovú a inkluzívnu transformáciu Sýrie

Brusel 23. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok v Bruseli prijali závery o Sýrii, ktorými opätovne potvrdili záväzok EÚ podporovať mierovú a inkluzívnu transformáciu krajiny. Cieľom je pomôcť vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetkých obyvateľov krajiny, informuje TASR.



Ministri privítali záväzok prechodnej vlády pod vedením prezidenta Ahmada Šar vybudovať novú Sýriu založenú na princípoch národného zmierenia, zodpovednosti, právneho štátu, delenia moci a zabezpečenia ľudských práv a základných slobôd pre všetkých Sýrčanov bez rozdielu, s dôrazom na rozmanitosť krajiny.



Rada EÚ ocenila vyhlásenia dočasnej vlády, v ktorých sa zaväzuje rozvíjať mierové vzťahy so všetkými krajinami a rešpektovať medzinárodné právo. „EÚ je pripravená spolupracovať s prechodnou vládou na regionálnych a multilaterálnych fórach a naliehavo vyzýva všetkých vonkajších aktérov bez výnimky, aby plne rešpektovali jednotu, nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Sýrie,“ uvádza sa v záveroch.



EÚ odsúdila akékoľvek jednostranné zahraničné vojenské akcie a prítomnosť na sýrskom území, ako aj pokusy podkopať stabilitu krajiny a vyhliadky na mierový prechod, vrátane zahraničnej informačnej manipulácie a zasahovania do vnútorných záležitostí.



Ministri zdôraznili, že transformácia a obnova Sýrie si vyžiada dlhodobé úsilie. Vyzvali preto medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo svoju politickú a finančnú podporu a uľahčilo ekonomickú obnovu krajiny.



EÚ zároveň vyjadrila znepokojenie nad pretrvávajúcou katastrofálnou humanitárnou situáciou v Sýrii a potvrdila pevné odhodlanie naďalej podporovať sýrske obyvateľstvo. Nedávno preto zrušila väčšinu ekonomických sankcií voči Sýrii.



V súlade so svojím zámerom vyvodiť zodpovednosť ponechala EÚ v platnosti sankcie voči Asadovmu režimu a opatrenia založené na bezpečnostných dôvodoch. Zároveň zaviedla ďalšie reštrikcie voči porušovateľom ľudských práv a osobám podnecujúcim nestabilitu a násilie v krajine, a to v reakcii na nedávne rozsiahle násilie v pobrežnom regióne a oblastiach v okolí Damasku.