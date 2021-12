EÚ pristúpila k právnym krokom voči Poľsku pre ignorovanie práva Únie

Brusel 22. decembra (TASR) - Európska únia v stredu oznámila, že pristúpila k právnym krokom proti Poľsku v súvislosti s ignorovaním práva EÚ zo strany Varšavy a podkopávaním nezávislosti poľského súdnictva. Informovala o tom agentúra AFP.



Komisár EÚ pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni uviedol, že konanie proti Poľsku sa týka porušenia "všeobecných princípov autonómie a nadradenosti práva EÚ" a tiež porušenia požiadavky nezávislosti a nestrannosti poľského súdnictva.



Predmetom sporu medzi Poľskom a EÚ je verdikt poľského ústavného súdu zo začiatku októbra, ktorým spochybnil nadradenosť práva EÚ nad poľským, s čím Varšava súhlasila pri svojom vstupe do Európskej únie v roku 2004. Súd rozhodol, že niektoré články základných zmlúv o Únii odporujú poľskej ústave.



Toto rozhodnutie považuje EK a niekoľko členských štátov Únie za veľmi problematické, pretože by poľskej vláde umožnilo ignorovať rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktoré by sa jej nepozdávali alebo jej nevyhovovali.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová dávnejšie oznámila, že zablokuje finančnú pomoc EÚ pre Poľsko, kým príslušné orgány nezrušia niektoré kontroverzné súdne reformy.