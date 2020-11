Program LIFE poskytne 280 miliónov eur na ekologické projekty

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Brusel 16. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok schválila investičný balík vo výške viac ako 280 miliónov eur z rozpočtu EÚ na viac než 120 nových projektov programu LIFE. Finančné prostriedky EÚ zmobilizujú celkové investície vo výške takmer 590 miliónov eur na pomoc pri plnení ambicióznych cieľov so zameraním na životné prostredie, prírodu a opatrenia v oblasti klímy.Vyčlenená suma predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o 37 percent. Projekty pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody aj tým, že podporia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity a akčný plán pre obehové hospodárstvo, prispejú k zelenej obnove ekonomiky po koronakríze a pomôžu Európe stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom. Mnohé projekty majú cezhraničný charakter a spolupracujú na nich viaceré členské štáty.Približne 220 miliónov eur je vyčlenených na širokú škálu projektov zameraných na životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, prírodu a biodiverzitu, zatiaľ čo vyše 60 miliónov eur poputuje na projekty v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na tieto zmeny.Patria sem aj veľké investície do ochrany a posilňovania biodiverzity v Európe, napríklad obnova rašelinísk, jedinečných ekosystémov, ktoré sú domovom mnohých vzácnych a ohrozených druhov a tiež dôležitým zachytávačom uhlíka.Projekty LIFE podporujú tiež znižovanie spotreby energie v nových budovách a vyčlenené peniaze pôjdu aj na vývoj univerzálneho a cenovo dostupného nízkouhlíkového riešenia, ktoré by mohlo znížiť spotrebu energie vo všetkých nových budovách až o 40 percent.Finančné prostriedky EÚ sú určené aj na projekty, ktoré zabránia plytvaniu potravinami a povedú k lepšiemu odpadovému hospodárstvu a všeobecne na projekty, ktoré pomôžu energeticky náročným priemyselným odvetviam znížiť emisie skleníkových plynov.Projekty boli vybrané spomedzi viac ako 1250 žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2019 zverejnenej vlani v apríli. Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy, ktorý funguje od roku 1992. Z jeho zdrojov sa financovalo už vyše 5500 projektov v EÚ a aj v tretích krajinách.