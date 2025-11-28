< sekcia Zahraničie
EÚ: Protikorupčné orgány na Ukrajine si robia svoju prácu
Ukrajinská vláda sa v júli pokúsila obmedziť nezávislosť protikorupčných úradov NABU a SAP.
Autor TASR
Brusel 28. novembra (TASR) - Piatkové prehliadky v priestoroch spojených so šéfom kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom sú dôkazom, že protikorupčné orgány na Ukrajine fungujú a robia si svoju prácu. Hovorkyňa Európskej komisie Paula Pinhová tak v piatok na poludnie reagovala na situáciu v Kyjeve, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Veľmi si vážime tieto vyšetrovania, ktoré dokazujú, že protikorupčné orgány na Ukrajine vykonávajú svoju prácu,“ povedala hovorkyňa.
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) od piatkového rána vykonávajú prehliadky v Jermakovej kancelárii a príbytku vo vládnej štvrti.
Prehliadky sa pravdepodobne priamo týkajú vyšetrovania kauzy Midas, v ktorej ide o podozrenia z rozsiahleho rozkrádania v ukrajinskom energetickom sektore. Medzi podozrivými sú viacerí ľudia z okolia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ukrajinská vláda sa v júli pokúsila obmedziť nezávislosť protikorupčných úradov NABU a SAP. Rozhodnutie vtedy kritizovali západní spojenci Ukrajiny a verejnosť proti nemu usporiadala veľký protest. Vláda nakoniec ustúpila a nezávislosť protikorupčných inštitúcií obnovila.
