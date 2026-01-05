< sekcia Zahraničie
EÚ reaguje na Trumpa a vyzýva na rešpektovanie územnej celistvosti
Autor TASR
Brusel 5. januára (TASR) - EÚ v pondelok zdôraznila, že od svojich partnerov očakáva rešpektovanie princípu územnej celistvosti. Reagovala na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý po vojenskej intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že USA chcú prevziať kontrolu nad Grónskom z dôvodu národnej bezpečnosti. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„EÚ bude naďalej presadzovať zásady národnej suverenity, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc,“ povedala novinárom hovorkyňa EÚ pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová. „Sú to univerzálne zásady a neprestaneme ich brániť. O to viac, ak bude spochybnená územná celistvosť členského štátu Európskej únie,“ dodala.
Grónsko je autonómnym územím Dánska a jeho občania sú občanmi EÚ. V referende v roku 1982 sa rozhodli z Únie vystúpiť najmä pre spory ohľadom rybolovu a Grónsko patrí medzi zámorské územia EÚ spolu niektorými holandským a francúzskymi územiami.
Trumpove výroky ohľadom Grónska už odsúdila dánska premiérka Mette Frederiksenová a ostro sa voči nim ohradil predseda grónskej vlády Jens Frederik Nielsen. Dánsku vyjadrili podporu lídri severských aj pobaltských štátov. Britský premiér Keir Starmer v reakcii vyhlásil, že stojí za dánskou premiérkou.
